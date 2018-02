OL-nyheten som gjør Lundby hoppende glad

Publisert: 13.02.18 12:17

PYEONGCHANG (VG) Her står Maren Lundby (23) med OL-gullet. Om fire år – når vinterlekene arrangeres i Beijing – får hun kanskje to nye OL-øvelser.

Styremedlem i hoppkomiteen i det internasjonale skiforbundet (FIS), Bertil Pålsrud, mener det er på høy tid at diskrimineringen av kvinnehopperne snart er et avsluttet kapittel.

– Helt rått

– Norge vil kjempe knallhardt for nye øvelser for jentene. Og vi har flere og flere nasjoner med oss. Jeg tror det blir vanskelig for IOC å diskriminere kvinnene lenger, sier Bertil Pålsrud.

Lundby fikk et nytt «gullglis» da VG fortalte henne om at det jobbes for flere jentehoppøvelser i OL. Med litt rusten nachspielstemme etter feiringen, sier hun.

– Da vil jeg hoppe av glede. Men det er absolutt på sin plass. Hvis de får til det, så er det helt rått. Og jeg kan love at det gir meg kjempemotivasjon, sier Maren Lundby.

Fakta Hopp i OL Hopp for menn kom på OL-programmet i 1924 (Chamonix). Storbakke ble innført i 1964 (Innsbruck), og lagkonkurranse kom med første gang i 1988 (Calgary). Jentene kom først med i 2014 (Sotsji). Foreløpig bare i normalbakke.

Innbitt kamp

Kvinnehopp har kjempet en innbitt kamp for å komme på OL-programmet. De slapp inn først i Sotsji for fire år siden. Sportssjef for hopplandslagene, Clas Brede Bråthen, sier til VG at det er på høy tid at de får flere øvelser.

– Vi vil jobbe på for at det blir storbakke i 2022, og mixed lag i samme slengen. Veien til OL-programmet går via FIS. Derfor er det naturlig at jentene først slipper til i storbakke under VM i 2021 (Oberstdorf). Mixed lag (to menn, og to kvinner) er allerede VM-øvelse, sier Clas Brede Bråthen.

Men han stopper ikke der i kampen for likestilling i hopp. Med Lyndbys gull ønsker han «å smi mens jernet er varmt», og åpner for at jentene skal få hoppe skiflyging. Først i verdenscupen.

På spørsmål fra VG om han vil gå i bresjen for at Lundby får hoppe i Vikersund – verdens største hoppbakke (bakkerekord 253,5 meer) – under finalen i Raw Air om en måned – er han imidlertid avvisende.

– Vi ønsker ikke at Maren skal være pauseunderholdning i guttenes konkurranse. Hvis de skal hoppe skiflyging skal det gjøres på seriøst hvis, og i regi av FIS, sier Bråthen.

IOC-Kloster støtter

IOC-medlem Kristin Kloster Aasen påpeker overfor VG at dersom jentene har ambisjoner om å få hoppe i stor bakke, så må de få hoppe i stor bakke.

– Jeg møtte Jacques Rogge til frokost i dag. Han gratulerte meg med gullmedaljen til Maren. Jeg gratulerte ham tilbake, siden han var med på hele denne diskusjonen, og var en forkjemper for det som har skjedd, sier Kloster Aasen

Hun møtte også en annen IOC-kollega (Octavian Morariu) i heisen tirsdag. Og forteller videre:

– Han hadde bedt om å få dele ut medaljene til Lundby fordi han synes kvinnehopp er så fantastisk. Det er en mann på min alder som selv har bedt om dette, fordi han mener det er riktig at det står på programmet.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være annerledes å være kvinnelig skihopper og kvinnelig utforkjører. Jeg forstår det ikke. Kampen for kvinnehopp var man bare nødt til å vinne. Gudskjelov for Anette Sagen, som orket å stå i det, sier Kristin Kloster Aasen.

