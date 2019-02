VIL BLI EN E-SPORT: Epic Games ønsker å gjøre Fortnite til mer enn bare et videospill. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Legger bleier og skolegang på hyllen i jakten på Fortnite-drømmen

Det er ikke bare bare å bli profesjonell i dataspillet Fortnite. Om to uker skal tre norske Fortnite-spillere til Polen for å konkurrere om 500.000 dollar i IEM Katowice.

Når noen sier IEM Katowice, går tankene som oftest rett til Dota 2 og Counter Strike. I år skal det for første gang under IEM Katowice konkurreres i Fortnite. Det skjer over to helger fra slutten av februar og inn i mars.

Epic Games har slått seg sammen med ESL for å vise frem 200 av verdens beste Fortnite-spillere og influensere, i en polsk turnering og en internasjonal. Blant dem finner vi Mats «Sak0ner» Sørum, Eirik «Bloodx» Guttormsen og Theo «Pr0vokd» Guillemenot, som er spillerklare når det hele braker løs for dem 1–3. mars. I potten ligger det 500.000 dollar.

Vi har snakket med dem om hvordan de startet med spillet, vinnersjansene, og hvordan man kan bli bedre i Fortnite.

TATT AV NORDAVINDEN: Mats Sørum ble snappet opp av norske Nordavind før IEM Katowice. Foto: Sindre Stien, Nordavind.

Syntes Fortnite virket barnslig

Mats Sørum fra Nordavind hadde sin begynnelse i mer tradisjonelle e-sport-spill, som Counter Strike og League of Legends. Han forteller at han først syntes Fortnite virket ganske barnslig, før han ble hektet.

– Jeg har spilt dataspill så lenge jeg kan huske. Noen av de beste minnene jeg har fra jeg var liten var når jeg gikk i barnehagen å så på pappa spille strategispill. Når Fortnite kom ut så prøvde jeg det litt, men jeg syntes det var litt for barnslig. Over tid så spilte jeg det mer og mer istedenfor Counter Strike, og til slutt så gikk jeg helt over, sier Sørum.

pullquote Til slutt gikk jeg helt over og ble fort god. Derfra gikk det bare oppover.

Sørum forteller at det er viktig å være kritisk til seg selv dersom man ønsker å bli bedre.

– Når man dør i spillet, prøv å tenke igjennom hva du gjorde feil og hva du skulle gjort annerledes. Neste gang du havner i den situasjonen vet du hva du skal gjøre. Gjør man det ofte nok, så blir man bare bedre og bedre, forteller han.

Få norske i toppen

Mats Sørum forteller at han kjenner den norske konkurrenten sin Eirik «BloodX» Guttormsen godt, og at de heier på hverandre.

– Jeg synes det er veldig gøy med andre Norske i miljøet som gjør det bra. Har kjent bloodx lenge. Han heier på meg og jeg heier på han hvert event. Vi er veldig få norske i toppmiljøet så vi må holde sammen, sier Sørum.

Nordavind-spilleren sier til VG at det er vanskelig å si hvordan konkurransen kommer til å gå, ettersom det er veldig mye forskjellig som kan skje. Han forteller likevel at det de har jobbet med så langt ser svært lovende ut.

– Jeg tror vi har vinnersjanser i Polen , men alt kan skje. Det er 100 spillere med som så å si alle kan vinne på en bra dag, men målet vårt er en topp ti plassering, sier Sørum.

I HARDTRENING: Guttormsen bruker dag og natt på å komme i form til konkurransen. Foto: Vidar Riddervold Guttormsen

Hektisk «hverdag»

Småbarnsfar Eirik «Bloodx» Guttormsen fra Eleven Gaming skal også konkurrere under IEM Katowice. Han forteller at det har gått svært lite tid til det sosiale det siste året, og at han i snitt bruker rundt åtte timer hver dag på spillingen.

– Hverdag, hva er det? Dette er jo som en fulltidsjobb og vel så det. Jeg ønsker jo så klart at jeg på ett eller annet tidspunkt skal få mer tid til de rundt meg. Jeg har jo en kjempe ekskjæreste som stiller opp i forhold til min sønn når jeg trenger ekstra tid for øving, noe jeg setter uendelig pris på.

Guttormsen forteller at det tok tid før familien startet å støtte spillingen, som han nå har gjort karriere av.

– Familien min har jo ikke alltid vært mine supportere i tidligere år, men nå har det endelig forstått at jeg har noe ekstra inni meg som kanskje ikke andre har. Det tok de åtte år for dem å forstå at jeg faktisk kunne gjøre noe innen gaming. Det er først nå det siste året at jeg har fått god støtte; da tok jeg sjansen og satset for fullt på Fortnite, sier Guttormsen.

Følger med på proffene

For å bygge opp en fordel, forteller Guttormsen at han ser mye på streams av andre proffer som spiller.

– Det jeg gjør nå for å forberede meg er å spille, spille og spille. Jeg ser på streams av andre proff- spillere for å få en fordel inn mot konkurransen, desto mer info og kunnskap man sitter på jo bedre er det åpenbart.

pullquote For meg er det svært viktig å gå inn i konkurransen med null forventninger og kun ha alt å vinne, da presterer jeg helt klart best.

Turneringen starter 1. mars i Katowice, Polen. Dersom man ønsker å følge turneringen, så kan dette gjøres på twitter-kontoen til ESL Fortnite.