FORBANNET: Mikko Kokslien møtte VG på VM-arenaen i Seefeld. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Kokslien opprørt over VG-kommentar: – Hva er det for noe piss?

SEEFELD (VG) «Trenger vi kombinert?», skrev VGs Leif Welhaven i en kritisk kommentar. Nå reagerer tidligere VM-sølvvinner Mikko Kokslien kraftig.

Publisert: 26.02.19 15:33







33-åringen er på plass i Seefeld som skitester for kombinertlandslaget etter å ha avsluttet sin aktive karriere i fjor. Sist fredag våknet Kokslien til en kommentar hvor Welhaven stiller spørsmål ved om kombinertsporten er levedyktig på sikt.

«Idrettsgrenen der utøverne hverken er best i verden i langrenn eller i hopp, men evner å kombinere øvelser som krever helt ulike ting. Er et slikt konsept spennende nok på sikt? Og blir det et problem med talentlekkasje, dersom man tar på makrobrillene?», skriver VGs kommentator og legger til at det er en idrett for spesielt interesserte.

Bakgrunn: Trenger vi kombinert?

PS: Norge står med to sølv i kombinert etter VMs to første konkurranser. Hør hva duoen Jan Schmid og Jarl Magnus Riiber hadde å si etter lagsprinten:

– Handler om respekt

Kokslien har lest kommentaren. I møte med VG her i den østerrikske VM-byen kommer lillehamringen ikledd det norske landslagets klær – og er tydelig opprørt.

– Da jeg så kommentaren, ristet jeg på hodet. Hva er det for noe piss? Det handler om respekt. Jeg har jo en stolthet for det jeg har drevet med i over 20 år. Jeg kjenner på det personlig. Det oser mangel på respekt, sier Kokslien til VG.

Han vant selv fem VM-medaljer i løpet av karrieren. Så sent som i finske Lahti for to år siden tok Kokslien sølv.

– Welhaven spør om vi trenger kombinert. Hva faen? Trenger vi langrenn da? Trenger vi noe? Altså, hvor kommer det fra? Jeg skjønner det ikke. Det virker som målet er å rakke ned på kombinert, sier Kokslien.

les også Northugs personlige smører står bak norsk VM-suksess

– Han bommer

Det Kokslien liker aller best med sporten, er det vanskelige momentet med å måtte beherske to krevende stilarter på en best mulig måte. Welhavens betraktninger mener han er feilslåtte.

Det begrunner han slik:

– Jeg syns han bommer. Han forsikrer seg i noen avsnitt, men at kombinert sliter økonomisk, for eksempel. Det er jo bare tull. Siden 2011 har vi økt budsjettet fra seks til 15 millioner kroner. Og rekrutteringen? Vi hadde rekorddeltagelse under junior-NM. Jentene er også på vei inn i sporten.

Kokslien erkjenner samtidig at kombinert ikke er i nærheten av å være like populært som langrenn i Norge, men han tegner et helt annet bilde for den internasjonale interessen.

– I Tyskland er det rundt fem millioner TV-seere per kombinertrenn. Jeg vil ikke rakke ned på langrenn, for jeg elsker langrenn også – men de viser jo nesten ikke langrenn direkte på tysk TV. Kombinert er den tredje mest sette idretten – etter skiskyting og hopp, sier 33-åringen.

– Welhaven skriver at kombinertløpere hverken er best i hopp eller langrenn – og stiller spørsmål ved om konseptet er spennende nok på sikt. Hvordan ser du på det?

– Bakgrunnen til alt av skiidrett er jo kombinert. For å være en skiløper før, måtte man beherske både langrenn og hopp. Det er jo fordi det er så vanskelig at jeg elsker idretten. Nivået er jo også vanvittig høyt. Jarl Magnus Riiber hoppet med én bom høyere enn de ordinære hopperne i Kuusamo tidligere i vinter. Det sier litt. Selv var jeg med på NM i langrenn for tre år siden. Da kom jeg ett minutt og 16 sekunder bak Martin Johnsrud Sundby. Det er jo heller ikke så verst, sier Kokslien.

STÅR PÅ SITT: Leif Welhaven mener tankene hans rundt kombinertsporten er relevante. Foto: Frode Hansen/VG

Welhavens svar

VGs kommentator står på sin side for det tidligere publiserte utspillet. Han forventet også at det ville komme reaksjoner.

– Jeg er ikke overrasket over at Kokslien, som tidligere kombinertløper, misliker at forhold rundt hans idrettsgren blir problematisert. Jeg mener at innholdet i kommentaren er relevant og at det er en diskusjon vi må tåle å ta, sier Welhaven, før han fortsetter:

– Det er et tilbakevendende problem at idrettspersonligheter tolker kritiske spørsmål som mangel på respekt. Jeg mener det må være rom og takhøyde for å ta opp vanskelige problemstillinger. For øvrig har Kokslien rett i at interessen for kombinert er større i andre deler av Europa. Det fremgår også av kommentaren.