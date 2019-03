PALLEN: Sverre Lunde Pedersen (til venstre) har fått sølvmedaljen rundt halsen. Han står ved siden av gullvinner Patrick Roest og bronsevinner Sven Kramer. Foto: TODD KOROL / EPA

Lunde Pedersen tok sølv i allround-VM: − Målet var å vinne

Sverre Lunde Pedersen (26) tok ut alt han hadde og satte ny pers på den siste distansen i allround-VM, men det holdt ikke sammenlagt mot tittelforsvarer Patrick Roest (23).

Publisert: 03.03.19 21:31 Oppdatert: 04.03.19 00:12







– Sånn som det ble så er jeg fornøyd. Selvfølgelig var målet å vinne, men Roest var litt for sterk denne helgen. Spesielt på de to lange (5000 og 10 000 meter) så er han hakket sterkere enn meg, så det var en fortjent seier, sier sølvvinneren til NRK.

Som i fjor ble det en duell mellom Lunde Pedersen og Roest om gullet. Da falt nordmannen fra gullet på utendørsarenaen i Amsterdam, og heller ikke i år lykkes det for nordmannen.

Resultater allround-VM på skøyter 1. Patrick Roest 145,561 poeng

2. Sverre Lunde Pedersen 146,075

3. Sven Kramer 146,962

4. Douwe de Vries 147,550

5. Ted-Jan Bloemen 148,630

6. Sindre Henriksen 150.045

7. Danila Semerikov 150,787

8. Haralds Silovs 151,267 Vis mer vg-expand-down

Under den siste 10 000 meteren måtte han grave dypt for å ta igjen de 4,54 sekundene han lå bak. Og det sto ikke på innsatsen.

For nordmannen gikk inn til personlig rekord med tiden 12.56,91, en forbedring på rundt seks sekunder, men måtte vente nervepirrende minutter på nederlenderne Roest og Sven Kramer i siste par.

– Skummel følelse

– Det er en tøff oppgave selvfølgelig. Du må være forberedt på å gå til det nesten ikke er noe igjen. En skummel følelse, men det er det vi trener for og jobber for hver eneste dag. Jeg gjorde det jeg kunne på 10 000, og det var ikke mer igjen å hente, fortsetter han til kanalen.

For Roest for sterk med tiden 12.51,17, og sendte Lunde Pedersen ned på sølvplass for andre året på rad. Nederlenderen satte attpåtil verdensrekord i poeng i allround-sammenheng med 145,561 og slo Shani Davis’ tidligere rekord. Bronsen gikk til Kramer.

SUVEREN: Patrick Roest var en glad mann etter å ha vunnet allround-VM på skøyter. I år skjedde det med vesentlig mindre dramatikk enn i 2018. Foto: Jeff McIntosh / TT NYHETSBYRÅN

– Kom meg såvidt til mål

Lunde Pedersen fikk en kanonstart på mesterskapet i Canada med personlig rekord på 500 meter (35,85).

Så gikk det tyngre på 5000-meteren. Kreftene tok slutt for 26-åringen på de siste to rundene, og nordmannen kjempet seg i mål med tiden 6.10,10. Det var rundt to sekunder svakere enn rivalen Roest.

– Jeg tror nok den distansen gjorde at jeg mistet litt til Patrick, og kanskje har det litt å si for dagen i dag. Det var ganske smertefullt og det var så vidt jeg kom meg til mål. Jeg var ganske gåen i går kveld, men jeg klarer å heve meg i dag og gjør to gode løp i dag.

ØYEBLIKKET: Sverre Lunde Pedersen faller fra gull på 10 000 meter i allround-VM for ett år siden. Foto: Leo Vogelzang VOF

Tidligere søndag kveld vant Lunde Pedersen 1500 meteren med tiden 1.43,11 – i par med nettopp Roest – og knappet inn litt av forspranget.

– Drømmen lever fortsatt

Neste år får nordmannen muligheten til å ta sitt etterlengtede VM-gull i allround på hjemmebane. Da skal Hamar, for første gang i skøytehistorien, arrangere både sprint-VM og allround samtidig.

– Drømmen lever fortsatt den. Jeg er veldig nærme, og er med og kjemper i toppen. Det er den fjerde VM-medaljen min denne sesongen og jeg er stabilt veldig bra. Jeg skal jobbe knallhardt for å en dag stå øverst på pallen.

Lunde Pedersen kommer fra gull på 5000 meter og sølv på 1500 meter fra enkeltdistanse-VM i Inzell for tre uker siden. Han tok også sølv på lagtempo i samme mesterskap.

Johann Olav Koss er fortsatt den siste nordmannen som har vunnet allround-VM på skøyter. Det skjedde i 1994 i Göteborg.