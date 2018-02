PÅ VEI UT: Maren Lundby på hybelen i andreetasjen av en garasje i Lillehammer. Til våren håper suksesshopperen å finne seg en leilighet. Foto: Olsen, Geir

Maren Lundby har hoppet inn over 200.000 kroner – ser etter ny leilighet

Publisert: 01.02.18 08:28

SPORT 2018-02-01T07:28:48Z

Hun opplever enorm suksess i hoppbakken. Til våren håper Maren Lundby (23) på flyt i leilighetsmarkedet også

Norges gullhåp i OL bor på 35 kvadratmeter rett ved det gamle OL-anlegget på Lillehammer.

– Det kan bli litt trangt i garasje-hybelen når klesvasken fra to uker i Japan pakkes ut. Jeg jakter ikke leilighet nå, men er på utkikk etter et nytt sted å bo. Jeg håper å finne noe i løpet av våren, svarer Maren Lundby på VGs spørsmål.

Hun har en uke hjemme i Dølabyen før turen går til Sør-Korea kommende mandag. Sesongen har vært eventyrlig til nå med syv seire og tre 2. plasser i verdenscupen.

– Det har gått over all forventning. Du opplever ikke mange sånne sesonger i karrieren. Jeg har hatt et godt toppnivå på mitt beste tidligere også. Men forskjellen nå er at jeg er mye mer stabil. Jeg har god kontroll på hva som skal til, sier hun.

Suksessen betaler seg i premiepenger fra FIS. Hun har hittil i sesongen dratt inn 28.200 sveitsiske franc - over 233.000 kroner. Hun har ingen bonuser fra utstyrsprodusenter, men lever på støtte fra lokale sponsorer.

– Det er langt fra premiepengene gutta får. Vi har også færre verdenscuprenn enn dem. Men det kommer godt med, mener Lundby som leder verdenscupen sammenlagt med hele 300 poengs margin til Katharina Althaus.

Den tyske jenta vant to verdenscuprenn i Lillehammer før jul og fremstår kanskje som den største utfordreren til Maren Lundby i Pyeongchang mandag 12. februar.

– Folk sier jeg er gullfavoritt. Det kan jeg forstå. Jeg ser på det som en fryktelig god mulighet. Jeg vet at jeg kan prestere etter å ha vunnet seks renn på rad. Men vet at det uansett må en hard jobb til. Skihopping er ferskvare og nivået i OL blir nok enda bedre enn det har vært tidligere denne sesongen, sier Lundby. Hun ledet fjorårets VM, men falt ned til 4. plass etter hopp nummer to i Lahti.

Nå gjør hun unna de siste OL-forberedelsene uten hoppski.

– Nå blir det bare fysikk og teknikk. Når ting har funket så godt i bakken trenger jeg ikke teste hoppingen denne uka, sier en av Norges største gullfavoritter i OL.