Ruud tapte for Djokovic i ATP-finalen

(Casper Ruud – Novak Djokovic 5–7, 3–6) Casper Ruud (23) hang godt med mot Novak Djokovic (35) i finalen i ATP-sluttspillet i Torino. Så raknet det i andre sett.

Ruud vant alle sine serve-games i det første settet, før Djokovic breaket på 5–6. Siden kom ikke nordmannen opp på det samme nivået som dagen før, da han utklasset russiske Andrej Rubljov.

Tennisesset Novak Djokovic ble for sterk for Ruud, og serberen hadde god kontroll i sett nummer to. Djokovic i storform vartert opp med flere serve-ess, og da Ruud hadde et par slurvefeil ble det ikke seier i ATP-finalen for Ruud.

Med seier i samtlige kamper i ATP-sluttspillet for Djokovic, reiser serberen hjem fra turneringen med en pengepremie på om lag 50 millioner kroner.