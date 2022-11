Ruud hylles av Djokovic etter finaletapet: − Veldig imponerende

(Casper Ruud – Novak Djokovic 5–7, 3–6) Casper Ruud (23) hang godt med mot Novak Djokovic (35) i finalen i ATP-sluttspillet i Torino. Så raknet det i andre sett.

– Først og fremst, gratulerer til Novak. Jeg kan ikke forestille meg hvor vanskelig dette året har vært for ham til tider. Respekt for det du har fått til og oppnådd i år, sier Casper Ruud til arrangøren etter kampen.

Ruud vant alle sine serve-games i det første settet, før Djokovic breaket på 5–6. Siden kom ikke nordmannen opp på det samme nivået som dagen før, da han utklasset russiske Andrej Rubljov.

Djokovic brukte tid på å hylle nordmannen etter at han fikk løfte ATP-trofeet.

– Å spille i to Grand Slam-finaler og i den største ATP-finalen i løpet av et år er veldig imponerende. Du er fortsatt ung og har fortsatt tid, og jeg er sikker på at du kommer til å få hendene dine på de store trofeene veldig snart, roser Djokovic overfor Ruud.

Tennisesset ble for sterk for Ruud, og serberen hadde god kontroll i sett nummer to. Djokovic i storform vartert opp med flere serve-ess, og da Ruud hadde et par slurvefeil ble det ikke seier i ATP-finalen for Ruud.

Med seier i samtlige kamper i ATP-sluttspillet for Djokovic, reiser serberen hjem fra turneringen med en pengepremie på om lag 48 millioner kroner.

Finalist Ruud, som også tapte for Rafael Nadal tidligere i uken, tjener rundt 22 millioner kroner på sluttspillet i Torino.

ATP-sesongen er nå over for Ruud, som endte som verdenstreer på ATP-rankingen. Djokovic er rangert som nummer fem.

Den kommende uken skal Ruud delta i Rafael Nadals oppvisningsturné i Sør-Amerika. Duoen skal møte hverandre fem ganger i fem forskjellige land.