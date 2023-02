Anders Hagelskjær er klar for Molde.

Molde signerte dansk midtstopper: − En fantastisk følelse

Molde forsterker stallen med danske Anders Hagelskjær (26). Midtstopperen har signert en fireårskontrakt med klubben.

NTB

Det bekrefter Molde på sin nettside.

– Anders er en tøff midtstopper. Han er aggressiv i spillestilen, god i lufta, flink til å bryte foran ballen, og i tillegg er han god med ball. Vi er veldig glade for å ha signert en spiller av hans kaliber, og vi er helt sikre på at han vil gå inn her og gjøre en kjempejobb i sesongen som kommer, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum.

26-åringen kommer fra den danske klubben AaB, men var på utlån til Sarpsborg i fjor høst.

Da spilte han samtlige minutter for østfoldklubben. På ti kamper ble det seks seiere og fire uavgjort.

– Det er en fantastisk følelse. Molde er et nydelig sted å komme til, både byen og klubben, så dette passer meg perfekt. Det var en no-brainer, sier Hagelskjær.

