Super Bowl-reklamene: Squid Game, Ant-Man og Ylvis

Med 100 millioner seere i USA er Super Bowl reklamebransjens store festdag. Midt oppi alt dette finner vi internasjonale superstjerner og to brødre fra Sogn.

SUPER BOWL: Direkte på VG+ Sport søndag fra kl. 22.15

I fjor måtte selskaper som ville vise seg frem ut med 65 millioner kroner for å reklamere i 30 sekunder, og flere amerikanske medier melder at prisen i år ligger på 70 millioner kroner for en reklameplass på 30 sekunder.

Og med slike priser spares det heller ikke på stjernefaktoren. Flere selskaper velger å ikke publisere reklamene før de vises på amerikansk TV, men noen har blitt sluppet allerede:

Bilselskapet General Motors fortsetter samarbeidet med Will Ferrell, som i 2021 gikk til «angrep» på Norge. Denne gang blir den kjente skuespilleren å se som «deltager» i «Squid Game».

I tillegg kan fans av «Breaking Bad» glede seg til et gjensyn med karakterene Walter White og Jesse Pinkman.

Se også video øverst i saken!

KJENTE FJES: Stjernene skinner sterkt i årets Super Bowl-reklamer som du kan se i videoen øverst.

Reklamene under Super Bowl har lenge fått stor oppmerksomhet også her til lands, og i 2015 slang Den Lille Nøttefabrikken seg på bølgen da de lanserte et prosjekt om å lage en reklame på 1 sekund.

Det PR-stuntet endte uten TV-tid for Den Lille Nøttefabrikken, men i år sørger Ylvis-brødrene for at Norge er representert.

Vegard Ylvisåker får til og med levert en replikk på norsk:

Superhelten Ant-Man promoterer filmen «Ant-Man and the Wasp: Quantumania», som har norgespremiere 15. februar, og dukker opp i en reklamefilm for Heinekens alkoholfrie øl: