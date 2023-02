Jostein Gundersen har forlenget med Tromsø.

Stopperkjempe forlenget med Tromsø

Midtstopper Jostein Gundersen har forlenget kontrakten sin med Tromsø til ut 2023-sesongen.

Det bekrefter klubben på sin nettside.

– Helt siden jeg ble en del av A-laget i opprykkssesongen 2014 har jeg vært med på en utrolig reise. Den reisen har bare blitt mer spennende de siste årene etter at Gaute tok over. Jeg er ekstremt motivert for å fortsette den og bidra til at klubben gjør det enda bedre i sesongen som kommer, sier Gundersen.

Midtstopperen noterte seg med to mål på 23 kamper i Eliteserien forrige sesong. Han fikk også to kamper i cupen.