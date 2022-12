EKSTREMT TETT I TOPPEN: Mellom Magnus Carlsen (t.v.) og Karsten Warholm på toppen av listen er det under 200 kroner.

Så mye tjente Norges største idrettsstjerner i 2021

Knappe 200 kroner skiller nummer én og to på inntektslisten over aktive norske idrettsutøvere i 2021. Se hele skattelisten for de hundre største idrettsstjernene for fjoråret her.

Listen er basert på VGs kåring av Norges hundre beste idrettsutøverne fra romjulen i 2021.

