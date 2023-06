Hauger nummer 13 i kvalifiseringen i Østerrike

Dennis Hauger fikk det ikke til å stemme da han ble nummer 13 i Formel 2-kvalifiseringen i Østerrike fredag ettermiddag.

Hauger endte over et halvt sekund bak Victor Martins, som vant kvalifiseringen foran Frederik Vesti og Theo Pourchaire.

– Dette er ikke der han hører hjemme, jeg tipper det er en forklaring på dette her. Det er ikke sikkert han hadde kjempet om å vinne i dag, men han skal vanligvis være vesentlig høyere enn nummer 15, kommenterte Atle Gulbrandsen på Viaplay.

Som Viaplay-kommentatoren påpeker var Hauger nummer 15 etter kvalifiseringen, men to førere foran Hauger fikk bestetiden strøket slik at nordmannen avanserte to plasser opp.

Hauger er inne i en skjebnesvanger sesong i karrieren. Ifølge ekspertene er Aurskog-gutten avhengig av å vinne tittelen i Formel 2 denne sesongen for å ha noe håp om opprykk til det gjeveste nivået.

Før Østerrikes Grand Prix denne helgen er imidlertid fasiten at han ligger på 5.-plass, 53 poeng bak den ledende Vesti.

Hauger har også nylig blitt kritisert av Red Bull-rådgiver Helmut Marko for sine manglende gode prestasjoner.

– Med Hauger har vi hatt personlige samtaler hvor vi har forklart ham at det han gjør for øyeblikket ikke er nok, sa Marko i podkasten Inside Line F1.

Lørdag kjøres det sprintløp fra klokken 13.45, før det skal kjøres Østerrikes Grand Prix søndag klokken 09.55.