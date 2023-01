1 / 4 Jakob Ingebrigtsen på storskjerm under Idrettsgallaen Pål Haugen Lillefosse vinner årets gjennombrudd under Idrettsgallaen Vinnerne av årets lag er sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum under Idrettsgallaen forrige neste fullskjerm Jakob Ingebrigtsen på storskjerm under Idrettsgallaen

Jakob Ingebrigtsen ble kåret til «Årets mannlige utøver»

HAMAR (VG) De norske idrettsheltene feires under Idrettsgallaen 2023. Totalt 12 priser skal deles ut i løpet av kvelden.

De to siste utgavene av gallaen har vært preget av coronarestriksjoner, men lørdag var det endelig tilbake til normalen. Foran et stjernespekket Hamar OL-amfi fikk sandvolleyballguttene Anders Mol (25) og Christian Sørum (27) den første prisen.

De ble kåret til «Årets lag».

– Det har vært et fantastisk år. Vi klarte endelig å dra i land VM-gullet. Det var det siste vi manglet og grunnen til at vi begynte med det her, sier Christian Sørum i seierstalen på NRK.

Info Prisene på Idrettsgallaen Årets kvinnelige parautøver: Årets trener: Årets lag: Anders Mol og Christian Sørum Utøvernes pris: Årets mannlige parautøver: Årets forbilde: Årets ildsjel: Årets kvinnelige utøver: Årets gjennombrudd: Pål Haugen Lillefosse. Årets mannlige utøver: Jakob Ingebrigtsen. Årets navn: Årets hederspris: Listen oppdateres fortløpende med vinnerne. Vis mer

Deretter var det duket for «Årets mannlige utøver». Der gikk Jakob Ingebrigtsen (22) til topps. Han danket ut kandidater som Erling Braut Haaland, Casper Ruud og Johannes Høsflot Klæbo.

Ingebrigtsen har i løpet av 2022 vunnet VM-gull (5000 meter) og -sølv (1500 meter), samt EM-gull på 5000 meter og 1500 meter. I februar satte han også verdensrekord på 1500 meter innendørs med tiden 3.30,60.

– Jeg skulle ønske jeg var på Hamar. Men jeg er i Spania på høydeleir og forbereder meg til viktige løp om noen uker, sier Ingebrigtsen i sin takketale på storskjermen.

– Det er kult å være nordmann i årene som har vært og årene som kommer. Per innbygger må vi være landet med mest kvalitet. Det er utrolig inspirerende, fortsetter han.

Saken oppdateres fortløpende.

Se profilene ankomme Idrettsgallaens røde løper:

1 / 16 Benedicte Isabel Mortensen og Kjetil Jansrud på rød løper under Idrettsgallaen Christian Sørum og Anders Mol på rød løper under Idrettsgallaen Lise Klaveness på rød løper under Idrettsgallaen Berit Kjøll og statsminister Jonas Gahr Støre på rød løper under Idrettsgallaen Birk Ruud på rød løper under Idrettsgallaen Helene Spilling på rød løper under Idrettsgallaen Marit Bjørgen på rød løper under Idrettsgallaen Birgit Skartein og Helene Spilling på rød løper under Idrettsgallaen Therese Johaug på rød løper under Idrettsgallaen Birk Ruud og Tonje Frigstad på rød løper under Idrettsgallaen Aida Dahlen, som er nominert til årets årets kvinnelige parautøver, på rød løper under Idrettsgallaen Kirsten Gaard og Thorir Hergeirsson på rød løper under Idrettsgallaen Marit Breivik på rød løper under Idrettsgallaen Stig-Andre Berge, Rosell Utne og Morten Thoresen på rød løper under Idrettsgallaen Silje Norendal på rød løper under Idrettsgallaen Karoline Bjerkeli Grøvdal og Magnus Krogsæter Aarre på rød løper under Idrettsgallaen forrige neste fullskjerm Benedicte Isabel Mortensen og Kjetil Jansrud på rød løper under Idrettsgallaen

Idrettsgallaen er blitt arrangert hvert år siden 2002. Dette er den 22. gangen gallaen arrangeres.

I fjor ble Maren Lundby kåret til «Årets navn», mens hedersprisen gikk til Karen Espelund. Gallaen arrangeres i regi av NRK, Norges idrettsforbund og Norsk Tipping.

Idrettsgallaen sendes på NRK1.