Petter Northug imponerte under sprinten torsdag, men lillebror Even vant til slutt.

Even Northug vant sprinten i Toppidrettsveka – storebror imponerte på vei til finale

Petter Northug sjokkerte med seier både i kvartfinale og semifinale, men lillebror Even var best i sprintfinalen i Aure under Toppidrettsveka.

NTB

– Jeg kjente på presset da han leverte en kjempeprolog, og så kom seg videre og videre. Før finalen tenkte jeg at jeg er sprinter, jeg må ta ham. Ellers ville det blitt overskrifter jeg måtte levd med i lang tid, sa Even Northug til NRK etter finalen.

Storebror Petter tok tapet med fatning.

– Det var artig å være i finale og gå den mot Even. Han er på landslaget og skal være bedre enn meg. Jeg trener ikke på dette lenger, og jeg er fornøyd. Hvis han ikke slår meg så må han legge opp og finne på noe annet, sa han til NRK.

God trening

Han var sliten etter fellesstarten på Hitra onsdag og skulle egentlig ikke gå sprinten, men så ombestemte han seg. Etter 4.-plass i kvalifiseringen ble det altså heatseier i de to første utslagsrundene.

– Men så var det tomt. I bunn av bakken var det stopp, da var leken over, sa han til NRK.

– Men dette var god trening, for man må ha fart og avslutningsegenskaper i langløp.

Northug var klar i uttalelsene også på sin vei til finalen.

På museum

– Dette var tungt. Jeg er i for dårlig form til å puste. Jeg tenkte at jeg er idiot som går her. Det føles som jeg er på museum, sa han til NRK etter å ha vunnet sitt kvartfinaleheat foran Richard Jouve.

Litt senere vant han også semifinaleheatet sitt foran samme Jouve.

I finalen så franskmannen en stund ut til å skulle ta seieren med et tidlig rykk. I stedet berget Even Northug familiens ære da han avsluttet knallsterkt og tok seieren. Pål Trøan Aune ble nummer to og svenske Alvar Myhlback nummer tre.

I kvinnefinalen ble det dobbelt svensk ved Maja Dahlqvist og Johanna Hagström, med Hedda Østberg Amundsen som beste norske på tredjeplass.