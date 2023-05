Cupfinalen utsolgt etter salgsflause

Billettsalget før cupfinalen mellom Brann og Lillestrøm kom på skinner igjen tirsdag etter trøbbel dagen før.

Da VG forsøkte å komme seg i køen for billetter til cupfinalen fikk vi drøye 20 minutter etter at de ble lagt ut beskjed om at det var utsolgt. NFF sier til VG at alt gikk som det skulle med salget på tirsdag og at de jobber med å finne ut av hvor lang tid det tok før det ble utsolgt.

Billettsalget skulle egentlig vært på mandag, men stor pågang ga tekniske utfordringer da 2500 åpne billetter til NM-finalen mellom Brann og Lillestrøm ble lagt ut. Dermed måtte salget utsettes ett døgn.

2500 billetter ble lagt ut for salg klokken 12.00 på mandag og da VG prøvde å logge seg på ble vi møtt av en såkalt 503-melding. Det er en feil som ofte skjer når det er stor pågang til et nettsted.

«På grunn av ekstremt stor pågang for å få tak i billetter til cupfinalen oppsto det en teknisk feil hos NFFs billettleverandør SecuTix. NFF og SecuTix beklager dette. Billettsalget flyttes til tirsdag 9. mai klokken 12.00.», skrev Norges Fotballforbund på mandag.

– SecuTix garanterte at det skulle fungere i deg. Det var en teknisk feil i går, som de fikk rettet opp i før det ble lagt ut i dag, så i dag gikk alt fint, sier medieansvarlig i NFF, Morten Morisbak Skjønsberg, til VG.

Da NTB forsøkte en bestilling tirsdag rett etter klokken 12, fungerte Secutix-løsningen som den skulle.

Tidligere ble Brann tildelt 8510 billetter. Lillestrøm fikk 6740 billetter.

Finalen spilles på Ullevaal stadion 20. mai. Det er kongepokalen for 2022 som skal deles ut.