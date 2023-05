En verdenscupkonkurranse i fekting i Tyskland har blitt avlyst etter at det internasjonale fekteforbundet (FIE) støtter ordningen om å la russiske utøvere konkurrere igjen.

Tyskland sier nei til verdenscup i fekting etter Russland-ja

En verdenscupkonkurranse i fekting i Tyskland er avlyst etter at Det internasjonale fekteforbundet (FIE) støtter ordningen om å ta russerne inn i varmen.

Begivenheten var planlagt å avholdes i den tyske byen Bonn til høsten. Presidenten i den olympiske fekteklubben i Bonn, Gudrun Nettersheim, sier til avisen Süddeutsche Zeitung at avgjørelsen er tatt «fordi det føres en umenneskelig krig» i Ukraina.

Russiske og belarusiske idrettsutøvere ble utestengt fra fektearrangementer, og de fleste andre idretter etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) anbefalte imidlertid nylig en retur for russere og belarusere som nøytrale idrettsutøvere og under strenge betingelser. FIE er blant de internasjonale særforbundene som har støttet forslaget om å la russiske og belarusiske utøvere konkurrere igjen.

I Tyskland er det åpenbart motstand mot den avgjørelsen.

– Vi gjorde det for alle utøverne i klubben. Generelt synes jeg det er mye verre å overlate det til den enkelte enn å si at vi alle er imot det, for det er en veldig klar linje, sier Bonn-leder Gudrun Nettersheim.

Også en verdenscupkonkurranse for kvinner i Tauberbischofsheim ble avlyst denne måneden.