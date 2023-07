I TETEN: Celine Borge (t.v.) sammen med spillepartner Polly Mack under den tredje runden av LPGA-turneringen i Michigan.

Borge og makkeren kjemper om topplassering – fem slag bak lederen

Golfproffen Celine Borge (24) og hennes spillepartner Polly Mack, har fem slag opp til toppen før den siste runden av lagturneringen på LPGA-touren i Michigan.

Borge og Mack gikk den tredje runden av turneringen på to slag under par. Det var mye takket være en eagle på hull tolv.

Etter den tredje runden er den norsk-tyske duoen på delt 3.-plass, 13 slag under par. De har fem slag opp til lederlaget bestående av Cheyenne Knight og Elizabeth Szokol (USA). En ny bestenotering for Borge er dermed i sikte. 14.-plassen fra debuten i Arizona i mars er 24-åringens beste resultat på LPGA-touren hittil.

Fredag spilte de i formatet «foursomes», som vil si at de slår hver sin gang på samme ball. Turneringen avsluttes med «best ball» lørdag. Da spiller på hver sin ball, men teller lagets beste resultat. Borge og Mack var elleve slag under par etter de to første rundene med samme format.

Tønsberg-jenta Borge er kaptein på sitt lag og valgte 24 år gamle Mack som partner. Golfstjernene spiller om i alt 27 millioner kroner i Michigan denne uken.

Borge fikk innpass på LPGA-touren foran årets sesong og har spilt inn rundt 167.000 dollar, tilsvarende 1,7 millioner kroner, hittil i år.