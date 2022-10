PÅ TV 2: Erling Braut Haaland scoret to mål på TV 2s Champions League-sending for Manchester City mot FC København i går.

Statsbudsjettet 2023: Vil fjerne en halv milliard i støtte til sport på TV: − Alvorlig

Regjeringen foreslår å fjerne momsfritaket for sports- og underholdningspakker på TV. – Alvorlig, sier TV 2-sjefen Olav T. Sandnes.

Viaplay og TV 2 er to store distibutører med sport bak betalingsmur på TV i Norge. Nå mister underholdning og sport på TV 500 millioner kroner på grunn av at momsfritaket opphører, foreslår regjeringen i forslag til statsbudsjett.

TV 2s ledelse slår alarm, og TV 2-sjefen vil ikke si noe om dette vil føre til økte priser på deres produkter som Champions League.

TV 2 tar nå 399 kroner for Champions League og La Liga i måneden.

– Det betyr at det blir dårligere rammer for nyhetsjournalistikk som bruker levende bilder. Det vil ramme et viktig arbeid med å få unge til å få kvalitetsjournalistikk og innhold på de flatene vi bruker, sier Sandnes til Medier 24.

TV 2 og Viaplay tar betalt for Premier League og Champions League. Et Viaplay-abonnement koster 649 kroner i måneden. Det er 7788 kroner i året. Det kommer ikke frem om disse prisene økes.

– Dette er et forslag fra regjeringen hvor de rygger inn i fremtiden. En avgiftsordning for stillbilder og tekst og en annen for lyd og levende bilder. Det er et alvorlig skudd for baugen for digitaliseringen av mediebransjen, sier Sandnes i TV 2 til VG.

Han fikk nyheten for to timer siden, og omtalte det som dramatisk til Medier 24. Sandnes vil ikke spekulere i hva de gjør med pris på tjenestene.

– Sammen med mediebransjen, overrasket over forslaget, sier Sandnes.

– Vi sier ifra hva vi mener, sier Sandnes.

– En halv milliard er et stort beløp!

– Alle i mediebransjen satser på brukerbetaling, vi vet det er viktig når reklame forsvinner til globale giganter, så jeg tror alle er overrasker over dette, svarer Sandnes.