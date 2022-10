PÅ TV 2: Erling Braut Haaland scoret to mål på TV 2s Champions League-sending for Manchester City mot FC København i går.

Statsbudsjettet 2023: Vil fjerne en halv milliard i støtte til sport og underholdning på TV: − Alvorlig

Regjeringen foreslår å fjerne momsfritaket for sports- og underholdningspakker på TV. – Alvorlig, sier TV 2-sjefen Olav T. Sandnes.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Viaplay og TV 2 er to store distributører med sport og underholdning bak betalingsmur på TV i Norge. I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen at momsfritaket på underholdning og sport på TV skal opphøre, dermed mister aktører som har nytt godt av dette 500 millioner kroner, foreslår regjeringen i forslag til statsbudsjett.

TV 2s ledelse slår alarm, og TV 2-sjefen vil ikke si noe om dette vil føre til økte priser på deres produkter som Champions League.

TV 2 tar nå 399 kroner for Champions League og La Liga i måneden.

– Det betyr at det blir dårligere rammer for nyhetsjournalistikk som bruker levende bilder. Det vil ramme et viktig arbeid med å få unge til å få kvalitetsjournalistikk og innhold på de flatene vi bruker, sier Sandnes til Medier 24.

TV 2 og Viaplay tar betalt for Premier League og Champions League. Et Viaplay-abonnement koster 649 kroner i måneden. Det er 7788 kroner i året. VG har så langt ikke fått klarhet i om Viaplay i dag nyter godt av momsfritak og om abonnementsprisene eventuelt vil økes som følge av budsjettforslaget.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Olav T. Sandnes i TV 2.

Sportsabonnement på TV er allerede ganske høyt priset i Norge. Med økte renter og høye strømpriser er det usikkert hvor mye aktører som TV2 og Viaplay kan øke prisen til forbrukerne uten å miste en rekke kunder.

– Dette er et forslag fra regjeringen hvor de rygger inn i fremtiden. En avgiftsordning for stillbilder og tekst, og en annen for lyd og levende bilder. Det er et alvorlig skudd for baugen for digitaliseringen av mediebransjen, sier Sandnes i TV 2 til VG.

Han fikk nyheten for to timer siden (klokken 10.00), og omtalte det som dramatisk til Medier 24. TV 2 forteller at de vil få moms på nyhetskanalen og nyheter i TV 2 Play. Sandnes vil ikke spekulere i hva de gjør med pris på tjenestene.

– Sammen med mediebransjen, så er jeg overrasket over forslaget, sier Sandnes.

– Hva gjør dere nå?

– Vi sier ifra hva vi mener, sier Sandnes.

– En halv milliard er et stort beløp!

– Alle i mediebransjen satser på brukerbetaling, vi vet det er viktig når reklame forsvinner til globale giganter, så jeg tror alle er overrasker over dette, svarer Sandnes.

«Nyhetsbransjen kan fortsatt benytte fritaket for aviser, herunder elektroniske aviser, i merverdiavgiftsloven §6–1. Sistnevnte fritak omfatter omsetninger av nyheter som i hovedsak består av tekst og stillbilder. Fritaket for elektroniske nyhetstjenester er kostbart og er lite målrettet mot produksjon og forbruk av nyhetsinnhold. Fritaket her gitt uheldige tilpasninger ved at det brukes for å redusere TV-distributørenes merverdiavgiftsbelastning ved omsetning av sports- og underholdningspakker», står det i forslaget til statsbudsjett.