SEX BOMB: Tom Jones, her på en konsert i Beirut 2011.

Tom Jones-hit bannlyst på walisisk rugbystadion

«Why, why, whyyy, Delilah?» – en strofe du ikke får høre om du går på rugbykamp i Wales.

Wales’ rugbyunion (WRU) bannlyser Tom Jones-hiten «Delilah» under seksnasjonersturneringen, som begynner lørdag.

Teksten omhandler hvordan en mann dreper kjæresten sin etter å ha sett henne med en annen mann – før han ber «forgive me, Delilah, I just couldn’t take anymore forgive me, Delilah, I just couldn’t take anymoretilgi meg, Delilah, jeg klarte bare ikke mer».

WRU har fått kritikk for en giftig kultur på tribunen, med innslag av homofobi, sexisme og rasisme.

– WRU fordømmer vold i hjemmet i alle former, sier de i uttalelsen.