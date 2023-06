Nordmann storspilte i US Open-kvalifiseringen – ett slag unna omspill

Den norske golfspilleren Mats Ege (23) endte bare slaget bak omspill om en plass i majorturneringen US Open i siste kvalifiseringsrunde mandag.

NTB

Kristiansand-gutten Ege endte den siste runden i kvalifiseringen på sju slag under par. Det holdt akkurat ikke til å komme med i omspill om de siste plassene til den prestisjetunge majorturneringen US Open som spilles om drøyt én uke i Los Angeles.

På åtte slag under par var det fire spillere som kjempet om tre plasser. I alt var det elleve som fikk US Open-billett. Ege, som startet på college i USA i 2019, sa dette til Discovery før den siste runden mandag:

– Man må jo bare gunne på, for man vet jo aldri hva som skjer. Det er bare å kjøre på. Jeg føler det er viktig å være offensiv, for det holder ikke å bare spille OK. Når det er et såpass bra felt vil det alltid være noen som har dagen, så da må man virkelig være på, sier Ege.

Det holdt til slutt akkurat ikke for 23-åringen.

