Youri Tielemans fortsetter karrieren i Aston Villa.

Aston Villa henter Tielemans fra Leicester

Aston Villa melder på sitt nettsted at klubben har sikret seg Youri Tielemans, som forlater nedrykksklare Leicester når kontrakten utløper ved månedsskiftet.

Den 26-årige belgiske midtbanespilleren har vært Leicester-spiller i fire år.

– Aston Villa er henrykt over å offentliggjøre at vi er blitt enig med Youri Tielemans om en kontrakt. Han slutter seg til oss 1. juli, etter at kontrakten med Leicester er utløpt, står det på nettstedet.

Tielemans har tidligere spilt for Anderlecht i hjemlandet og Monaco. Han spilte 195 kamper for Leicester og scoret 28 mål, deriblant vinnermålet i FA-cupfinalen mot Chelsea i 2021.

Han har spilt for Belgia i de tre siste sluttspillene (VM og EM).

Mens Leicester rykket ned, sikret Aston Villa plass i conferenceligaen neste sesong.

