Kommentar

Idretten spiser sine ledere

Her takkes Berit Kjøll av som idrettspresident.

Berit Kjøll gjorde en bedre jobb som idrettspresident enn mange gir henne kred for.

Idrettstinget i Bergen forløp akkurat som forventet.

Zaineb Al-Samarai vant en knusende seier mot Berit Kjøll og er ny idrettspresident, mens debattklimaet var temperaturløst frem til det spisset seg til på tampen.

Etter måneder der mange har ment mye om den nylig avgåtte presidenten, eller det håndballpresident Kåre Geir Lio kalte «verdensmesterskapet i å snakke stygt om Berit Kjøll», er næringslivsveteranen ferdig på toppen av norsk idrett.

De fire årene under Berit Kjøll har vært usedvanlig innholdsrike, der presidenten har blitt satt på prøver ingen kunne forutse.

Zaineb Al-Samarai vant med knusende sifre mot den sittende presidenten.

En samlet vurdering av presidentskapet hennes er ingen enkel øvelse, rett og slett fordi perioden og lederskapet har vært så sammensatt og varierende.

Det hele kom skjevt ut da det ble kjent at hun hadde hentet profesjonell pr-hjelp i forrige valgkamp. Det ble også krevende å forklare hvordan et IOC-medlem kunne få en så sentral rolle i arbeidet for et lederverv i norsk frivillighet. Dessuten var hun kulturelt kanskje ikke helt på hjemmebane i en grasrotdrevet organisasjon.

Det virket lenge veldig tydelig at det var næringslivstoppen Kjøll som satt i sjefsstolen, mer enn at det var idrettslederen i tradisjonell forstand.

4. juni ble siste dag på jobben for Kjøll.

Men Berit Kjøll lærte, vokste inn i rollen og har så langt jeg kan bedømme utført en god del av jobben sin på en forbilledlig måte.

Idretten ble satt på en ekstrem prøve da pandemien rammet så hardt. Det krysspresset hun stod under, kan ikke ha vært enkelt å navigere i.

Kjøll kunne falt for den populistiske fristelsen som fotballforbundet gjorde, men det vi så fra henne under viruskrisen var voksent lederskap med vidsyn og dybde.

Også under strømkrisen har hun gjort en god jobb, og hun har åpenbart vært dyktig til å bygge relasjoner overfor folkevalgte og byråkrater. Dessuten har hun vært modig og tydelig i motstanden mot en russisk og belarusisk retur.

Summen av dette underbygger at Berit Kjølls presidentperiode har hatt langt flere ledelsesmessige lyspunkter enn det etterlatte inntrykket i det offentlige rom de siste månedene.

Det er er viktig perspektiv å ta med seg.

Likevel var hun altså sjanseløs i kampen mot Zaineb Al-Samarai. Hvorfor det endte med såpass rått parti, handler nok delvis om at den nye presidenten har spilt kortene sine effektivt og strategisk.

Men samtidig ble summen av negative enkeltsaker rundt Kjøll for mange, i en organisasjon som er betydelig mer glad i skulderklapping enn uenighet.

I flere betente temaer kom presidenten og styret hennes skjevt ut. Krangling med Antidoping Norge, den mye omtalte varslingssaken, problemer overfor paraidretten og serviliteten overfor IOC er noen stikkord fra saker som Berit Kjøll med hell kunne håndtert annerledes.

Her er maktskiftet et faktum.

Det kan også stilles spørsmål ved hvilken profil hun valgte i offentligheten. Tidvis har det vært litt for mange krevende saker og spørsmål som er blitt svart ut fra eposten til en kommunikasjonssjef, i stedet for direkte fra sjefen selv.

Norsk idrett må ha en leder som står tydelig i åpent lende, også når temaet er andre ting enn å ville ha mer penger fra det offentlige.

Spørsmålet er om hun i litt for stor grad har lent seg på administrasjonen og i for liten grad på egne styrekolleger. Det kan ha vært medvirkende til det som omtales som «strekk i laget» i idrettsstyret.

Nå er det store spørsmålet hva slags klima vi får i NIF med Al-Samarai på toppen. Det er foreløpig svært åpent, fordi valgkampen lærte oss så lite om forskjellen på kandidatene. Derfor blir det ytterst spennende å se hvordan den nye presidenten manøvrerer.

Ikke minst blir debattklimaet interessant. Mange på idrettstinget var opptatt av ro, og det er til å forstå at skittkasting ikke er så populært. Men «ro» må ikke tolkes som noe synonymt med fravær av meningsbryting, debatt og uenighet. Her har jo idretten lenge hatt et kulturelt problem, ved at det stilles så få kritiske spørsmål internt.

Det er jo for eksempel noe rart over den voldsomme applausen for Astrid Uhrenholdt Jacobsens tirade fra talerstolen. Den kom fra tingrepresentanter som ellers er så stolte over ståstedet sitt i Russland-saken, som altså er det motsatte av hvor utøverrepresentanten står.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen på talersolen under idrettstinget søndag.

For fire år siden var det Tom Tvedt som ble kastet som idrettspresident. Det skjedde etter at han håndterte åpenhetsdebatten på en måte som ødela for ham selv. Men han sa noe interessant etter at han ikke ble innstilt, nemlig ordene i overskriften her: Idretten spiser sine ledere.

Historien viser at det skal mye til å bli gjenvalgt. Nå kan vi føye Berit Kjøll til listen over korte lederskap i Norges idrettsforbund. Det skjedde etter at idrettsdemokratiet talte med tydelig stemme, og da er det på tide å ønske Zaineb Al-Samarai lykke til som ny president.

Spørsmålene er mange rundt hvordan de neste årene blir, mens svaret er klart hva gjelder Berit Kjøll

Det holdt ikke til ny tillit, men Kjøll kan forlate idrettens hus med hevet hode.