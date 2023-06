SKADET: Carlos Alcaraz slo seg selv i kneet og ble skadet under semifinalen mot Novak Djokovic i French Open fredag.

Drama i semifinalen for Alcaraz: Gikk på en kjempesmell mot Djokovic

PARIS (VG) (Carlos Alcaraz–Novak Djokovic 3–6, 7–5, 1–6, 1–6) Carlos Alcaraz måtte gi opp drømmen om en finale i French Open etter at han fikk kjempetrøbbel med det venstre benet. Vinner Casper Ruud i kveld møter han Novak Djokovic i finalen.

Alcaraz fikk plutselig trøbbel i det 3. settet. Det var det venstre benet som ikke fungerte, og han måtte få tilsyn etter rundt to og en halv times spill. Alcaraz møtte sannsynligvis veggen under krevende forhold.

– Først takk til Carlos, på dette nivået er det siste du ønsker kramper. Så jeg synes synd på ham. Jeg håper han kommer tilbake veldig sterkt. Han er veldig ung og en fantastisk spiller. Takk til ham for kampånden han viste, sier Djokovic til stadionintervjuer.

BBC skriver at Djokovic brukte forholdene under den stekende varme solen i Paris til å slite ut Alcaraz. Spanjolen løp på alt som kom av baller, og Djokovic sendte ham på mange turer under voldsomt varme forhold på grusen i Paris. Det står at det er 28 grader, men det er uvisst hva temperaturen var i solen nede på banen.

– Om Alcaraz kan få i seg noen mineraler, så kanskje det kan hjelpe ham tilbake til livet bittelitt, sa den britiske spilleren Naomi Broady til BBC Radio under kampen.

– Han trenger salter, fortsatte hun.

FIKK HJELP: Novak Djokovic geleidet motstander Carlos Alcaraz av banen til medisinsk sjekk.

Før krampene hadde Alcaraz og Novak Djokovic vunnet ett sett hver. Og hvilken kamp det var før det ble helsedrama og kramper i benet for Alcaraz. Det var eventyrlig tennis.

– Det er ikke enkelt å opprettholde den intensiteten. Men i slutten av 2. sett var han en bedre spiller, han fortjente å vinne det settet, sier Djokovic til stadionintervjuer.

Men så kom krampene og etterpå haltet spanjolen. Men spillet fortsatte i solsteken. Alcaraz tapte neste game til Djokovic, og fikk medisinsk tilsyn på nytt. Da ledet den serbiske stjernen 4–1 i det 3.settet, som han vant enkelt like etter da Alcaraz ikke ga ham noen kamp. Kramper er ikke grunn til å få medisinsk behandling, derfor måtte Alcaraz fullføre settet.

PRAT MED DOMMEREN: Carlos Alcaraz under semifinalen fredag.

Alcaraz gikk i garderoben og brukte sine fem minutter med støtteapparatet. Nok en gang kom han tilbake på banen, til enorm jubel fra publikum. O

Det var tidvis buing mot Djokovic, som kan ta sin Grand Slam-tittel nummer 23 om han vinner søndag. Da er han historisk, som mannen med flest Grand Slam-triumfer.

– Jeg skjønner ikke hvorfor publikum buer når han feirer poeng. Er det fordi Alcaraz hadde kramper i sta? Han har ikke kramper nå, sier Naomi Broady til BBC Radio.

Djokovic fikk både jubel og litt buing fra publikum etter seieren.

Og straks er det ny kamp i Paris. Casper Ruud møter tyske Alexander Zverev.

Foran 15.000 mennesker, blant dem kjæresten Maria Galligani, skal Ruud spille for sin tredje Grand Slam-finale fredag kveld.

Ruud har møtt Djokovic fire ganger, men aldri i en Grand Slam-turnering. Ruud har aldri vunnet et sett mot den serbiske tennislegenden.

Og det var flere hardtslående på Philippe Chatrier fredag:

Djokovic spiller French Open for 19. (!) gang. Han vant denne Grand Slam-turneringen i 2016 og 2021.

Slik så det ut da Casper Ruud satte inn slaget som sikret ham en plass i fredagens semifinale nummer to: