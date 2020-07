SMERTEFULL CORONA-TID: Silje Norendal – her sammen med forloveden, hockeyproff Alexander Bonsaksen, under VG-lista 2018 – har vært sterkt plaget av smerter etter en operasjon for fem måneder siden. Foto: Frode Hansen

Snowboard-Silje får fjernet 14 skruer: – Håper smertene forsvinner

Silje Norendal (26) håper nær et halvt år med tiltagende smerter vil være over når hun nå får operert ut 14 skruer og en «plate» fra ankelen og leggen.

Nå nettopp

– Det har vært over fem måneder med vondt hele tiden, når jeg bare går og gjør hverdagslige ting – som å gå i butikken og skulle bære en handlepose hjem, sier Norges mangeårige snowboard-ener.

Silje Norendal pådro seg en kinkig skulderskade i Beijing-OLs Big Air-arena før jul i fjor. I slutten av februar, for fem måneder siden, landet hun for kjært etter et hopp og pådro seg kompliserte brudd i ankelen og leggen under oppvarmingen til slopestylesemifinalen i US Open i Vail.

Hun ble operert samme sted. Legen som foretok operasjonen mente skaden ville kreve seks måneder rehabilitering. Etter inngrepet sa han ifølge Silje Norendal at den var mer omfattende enn han hadde trodd «på grunn av spiralbruddet». Hun fikk operert inn 14 skruer og en ben-nagle, som ser ut som en stang på røntgenbildet.

METALL-ANKEL: Røntgenbildet viser at Silje Norendals ankel og legg nærmest er pepret med skruer og annet «løs-gods» av metall. Foto: PRIVAT

Siden har hun stort sett hatt mye vondt, og det er ikke blitt bedre. Snarere tvert imot.

– Ideelt sett skulle skruene ha blitt i kroppen. De skal i alle fall helst være inne én sesong. Men nå har jeg fått beskjed om at alt bør tas ut – 14 skruer og en plate – unntatt ben-naglen, forteller Silje Norendal.

Etter samtaler mellom legen som opererte henne for fem måneder siden og Olympiatoppens Marc Strauss, er det bestemt at sistnevnte skal foreta operasjon skruefjerning 10. august.

les også Avlyser bryllupet i Toscana

– Det gleder jeg meg veldig til. Jeg håper det vil medføre at jeg kommer tilbake til normalen. Årsaken til smertene er at skruene har ligget og gnisset over noen sener. Det er visst vanlig at det flytter på seg. Hvis du blir kvitt et problem, dukker det opp et annet et annet sted, forklarer Silje Norendal.

Hun har forstått det slik etter å ha snakket med blant andre Leif Kristian Nestvold-Haugen. Slalåmspesialisten var utsatt for en lignende skade og operasjon i 2006.

Silje Norendal har vunnet fire gullmedaljer i X Games – for halvannet år siden tok hun sølv i VM:

Smertene fra skadestedene, fra ankel til kne, har bokstavelig talt gått fra vondt til verre. De siste tre ukene har hun «bare hatt vondt», selv når hun har reist seg fra sofaen for å hente et glass vann i kjøkkenet. Hun har trent to timer hver dag i Olympiatoppens toppidrettssenter ved Sognsvann – ganske bra – men ellers «ikke gjort så mye».

Fordi det har vært en konstant «murring» fra bruddene, som nå har grodd som de skal.

les også Snowboard-Silje langt nede etter mentalt tøff beskjed

– Det har vært vondt nye steder hele tiden, og dermed lite mening med å trene og ingen mål å se frem mot. Opprinnelig var det skruene i ankelen som skulle ut nå. Men jeg er glad for at de i kneet også skal det. Alt ut med en gang. Da slipper jeg å tenke på en ny «runde» om en måned eller to, sier Silje Norendal.

MORGEN-SKRUER: Silje Norendal har hver morgen våknet til synet av seks skruer som stikker ut fra rundt ankelen hennes. Foto: PRIVAT

De to lange skruene – som på røntgenbildet virker malplassert – har vært spesielt plagsomme. På morgenene har hun våknet til synet av seks skruer som liksom stikker ut rundt ankelen hennes, for så å bli «borte» i det hevelsen kommer tilbake utover dagen.

– Jeg håper smertene vil gi seg etter operasjonen, når jeg ikke har mer metall i kroppen, og at det da skal gå ganske fort, tilføyer hun med tanke på å kunne være tilbake på brettet og snø.

– Slik at jeg kan ha en plan om å stå litt i snøhallen («Snø» på Lørenskog) om seks uker, sier Silje Norendal.

Publisert: 30.07.20 kl. 10:41

Fra andre aviser