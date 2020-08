SUVEREN: Magnus Carlsen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Magnus Carlsen vant egen turnering igjen: – Selvtilliten blir bedre og bedre for hver gang jeg vinner

(Magnus Carlsen-Jan Nepomnjasjtsjij 2–0) Magnus Carlsen (29) står med tre av fire mulige seirer på sin egen nett-tour etter finaleseier over russeren Jan Nepomnjasjtsjij (30) tirsdag.

– En maktdemonstrasjon, fastslo Hans Olav Lahlum som ekspert på TV 2-sendingen.

Triumfen mot Nepomnjasjtsjij tirsdag betyr at Carlsen har vunnet 19 matcher på rad. Han har nå spilt inn 1,673 mill. kroner på sin egen tour.

Opprinnelig var opplegget at de fire vinnerne av turneringene skulle kvalifisere seg for finalen i «Magnus Carlsen Chess Tour», men nå har altså «arrangøren» selv vunnet tre av fire.

Samlet premiepott i touren er over 10 millioner kroner. Finalen arrangeres 9.- 20. august - alt foregår digitalt. Carlsens motstander blir kineseren Ding Liren.

– Det er nå mora starter. Det blir potensielt fem dager mot en tøff motstander i semifinalen - og deretter kan det bli syv dager i en finale mot en minst like vanskelig spiller, sier Carlsen til VG. Reglene innebærer nemlig å vinne tre matcher i semifinalen og fire i finalen - som i NBA, som Carlsen kjenner så godt.

– Dette blir gøy. Selvtilliten blir bedre og bedre for hver gang jeg vinner!

Om å møte Ding Liren, sier Carlsen:

– Det blir spennende. Selv om han har gjort en dårlig turnering nå, så er han en fantastisk god spiller. Det blir ikke lett!

Nordmannen vant først «Magnus Carlsen Invitational» i april-mai, deretter «Chessable Masters» i juni-juli - og endelig vant han altså «Legends of Chess» tirsdag. Den fjerde turneringen, «Rapid Challenge», ble vunnet av russeren Daniil Dubov. Ding Liren og Hikaru Nakamura blir de to øvrige finaledeltakerne etter en spesiell poengberegning.

Nakamura og Dubov blir altså motstandere i den andre semifinalen.

– Det er veldig fint at Nakamura er med. Han har vært best utenom Magnus, sa Jon Ludvig Hammer på TV 2.

Carlsen måtte ha seks partier for å vinne den første matchen mandag.

Tirsdag vant nordmannen parti nummer én etter bare 27 trekk.

Med svarte brikker fikk han et voldsomt overtak i det andre partiet, og Nepomnjasjtsjij forsvarte seg febrilsk.

– Siste håp er at russiske hackere går inn på norsk internett, smilte russeren Aleksandr Grisjtsjuk som kommentator på chess24.com.

Like etter var det klart at Carlsen hadde vunnet med svarte brikker. Dermed hadde han vunnet tirsdagens to første partier - og spørsmålet var bare når han skulle avgjøre finalen til sin fordel. Med remis i det tredje partiet ville seieren allerede være klar. Det klarte Carlsen uten problemer.

– Jeg regnet ikke som særlig sannsynlig at jeg skulle avgjøre etter tre partier, sa Carlsen i TV 2- intervju.

– Det var mer enn jeg kunne håpe på.

