LANG OPPTRENING: Tidligere europamester i profesjonell tungvektsboksing, Steffen Tangstad, fyller 60 år 22. juni. For noen måneder siden måtte han amputere venstre ben etter en infeksjon og koldbrann. Foto: Gisle Oddstad

Boksebautaen Tangstad fyller 60: - Jeg var nær ved å dø

NØTTERØY (VG) Norges boksehistoriske bauta Steffen Tangstad vil bli feiret på sin 60-årsdag ved at det avdukes en byste av ham i hjembyen Tønsberg. For to måneder siden var han en hårsbredd fra å dø.

– Det er det jeg er blitt fortalt. Jeg var nær ved å dø, sier Steffen Tangstad til VG.

Han er eneste nordmann som har bokset en profesjonell tittelkamp i tungvektsklassen. Det gjorde han mot Michael Spinks for snart 33 år siden i Las Vegas. Nå sitter han i rullestol på en terrasse i et helsehus for rehabilitering på Nøtterøy ved Tønsberg. Han har amputert venstre ben rett under kneet.

Han løfter høyre hånd for med kort avstand mellom fingrene å vise at han var «så langt unna» døden i begynnelsen av april. Hånden er tydelig preget av nervesykdommen polynevropati. Han er ikke i stand til å skrive sitt eget navn.

Dette er polynevropati Polynevropati kalles også perifer nevropati. De perifere nervene i kroppen, og da særlig føttene, leder nervesignaler dårlig og fungerer ikke slik de skal.

Tidlige symptomer er ofte nedsatt førlighet i huden.

Senere i sykdomsforløpet kan det fremkomme gradvis økende lammelser.

Årsakene til sykdommen kan være mange. Diabetes, alkoholmisbruk, stoffskiftesykdommer, vitaminmangel, kreft og leddgikt har ofte en sammenheng med polynevropati. Kilde: pfizer.no Vis mer vg-expand-down

VG hadde da, cirka en måned etter amputasjonen, en intervjuavtale med ham på Sykehuset i Vestfold. I resepsjonen ble det opplyst at han lå på intensivavdelingen. Personalet ved avdelingen frarådet intervju. Helsetilstanden hans var alvorlig dårlig. Steffen Tangstad husker ikke det. Men han forteller nå at et sår under hælen var årsaken til at det gikk koldbrann i foten og at «de måtte ta benet» med en gang.

– Det var ikke noe å snakke om, sier han og skyfler isbiter fra en mugge ned i et glass saft.

Han understreker at nervesykdommen, som han merket symptomene av for et par år siden, og infeksjonen med den så å si fatale konsekvensen ikke har med hverandre å gjøre.

– Nervesykdommen er uflaks. Benet også. Det er ikke noe jeg har forårsaket selv, sier Steffen Tangstad.

Han forteller at han har oppsøkt to professorer, uten at de har kunne gi ham svar på hvorfor han har fått nervesykdommen som medfører lammelser i hender og føtter. Det fins «hundrevis» av mulige forklaringer.

Han er nettopp ferdig med sin daglige treningsøkt, som han må gjennomføre under tilsyn. Skulle han falle, vil han ikke klare å reise seg for egen maskin. Det er meningen at han snart skal få tilpasset en protese. På spørsmål om han vil karakterisere det som har hendt ham som en tragedie, svarer han at det er å ta i.

– Men det er kjipt, sier han.

24 seirer - 14 knockout Steffen Tangstad Født: 22. juni 1959 Debuterte som profesjonell bokser i tungvekstklassen mot amerikaneren Benji Smith i Chateau Neuf i Oslo 1. oktober 1980. Oppgjøret endte uavgjort. Vant EM-tittelen første gang i 1984 etter seier over Lucien Rodriguez. Mistet den til svenske Anders Eklund i 1985, før han tok den tilbake etter seier over John Westgarth i 1986. Avsluttet karrieren etter å ha tapt på teknisk knockout for Michael Spinks i kampen om tungvektstittelen i den profesjonelle bokseorganisasjonen IBF i Las Vegas 6. september 1986. Bokset totalt 28 kamper som profesjonell, de aller fleste i Chicago. Tangstad vant 24 kamper, hvor av 14 etter knockout. Han tapte to, begge etter knockout. To av kampene endte uavgjort, den første og den mot James «Buster» Douglas i Chicago 16. oktober 1982. Sivil status: Skilt, to sønner. Vis mer vg-expand-down

Han virker å være i godt humør. Han tøyser med personalet og snakker tilsynelatende uanstrengt, eller lett til sinns, om sin livssituasjon. Han sier at han «må tenke positivt», eller så blir det kjedelig - «alt sammen». Benet vil aldri gro ut igjen. Men det vil bli bra med protese. Det kan ta ett år, eller to år. Han har tålmodigheten som kreves. Han er av den typen, svarer han på VGs spørsmål om han har det.

– Jeg har ikke gitt opp. Alt tar tid. Alt jeg kan gjøre, er å bruke hodet, sier han.

Da han bokset leste han «The Power of Positive Thinking» (1952) av den amerikanske pastoren Norman Vincent Peale. Selv har han «dessverre» sluttet å skrive dagbok, men han har tenkt å begynne igjen. Han skrev også på en bok en stund. Skulle han ta opp det, vet han ikke hvor han skulle starte.

– Det har skjedd så mye, sier han.

22. juni fyller han 60 år.

HISTORISK: Steffen Tangstad er eneste nordmann som har bokset om en profesjonell VM-tittel tungvekt. Det skjedde i Las Vegas 6. september 1986, mot tittelforsvarer Michael Spinks. Foto: Sigurdsøn, Bjørn

Da vil det bli avduket en byste av ham utenfor Hotel Klubben i Tønsberg, dit - blant mange steder landet rundt - Tangstads tittelkamp mot Michael Spinks ble overført via satellitt og vist på storskjerm 6. september 1986. Den er laget av billedhogger Svein-Tore Kleppan (66), som har formet portrett-byster av blant andre seilerkongen Olav V, skøytekongen Hjallis, langrennhelten Ole Ellefsæter, tidligere statsminister Odvar Nordli og Alf Prøysen.

– Jeg synes det er rart. Det er det eneste jeg kan si. Men jeg er smigret, selvfølgelig. Fryktelig stolt. Den vil jo bli stående der. Jeg tror det nesten ikke er sant, sier Steffen Tangstad.

Svein-Tore Kleppan fikk en bestilling på bysten i forbindelse med en utstilling av hans kunstverk i Tønsberg i fjor. Kleppan sier at bestillingen senere ble trukket. Men han ble veldig engasjert, som han uttrykker det, da han besøkte Steffen Tangstad sommeren for ett år siden. Han syntes Tangstad var en veldig ålreit fyr. Han har ikke fått betalt for kunstverket.

Kleppan har ikke noe forhold til boksing. Han har drevet med hundekjøring. Han sammenligner Steffen Tangstad med Helge Ingstad og Roald Amundsen, på bakgrunn av at han - da proffboksing ble forbudt i Norge for 39 år siden - dro alene til Chicago for bokstavelig talt å slå seg frem i ringen.

I sin 13. proffkamp der borte bokset han uavgjort mot James «Buster» Douglas, som åtte år senere, 10. februar 1990 i Tokyo, sendte Mike Tyson i kanvasen og ble verdensmester. Da hadde Steffen Tangstad for lengst lagt opp. Det gjorde han med en gang oppgjøret mot Spinks var over i gambling-byen i Nevada.

– Jeg var heldig å få VM-kampen. Jeg var et «trivelig forsvar» for Spinks som var regjerende mester, pluss at jeg var nummer 10 i verden og europamester. Det var helt rett å slutte mens leken var god. Jeg ville ikke bli en som hang i sporten, sier Steffen Tangstad.

Han var blitt europamester og fått sjansen til å bli verdensmester i tungvekt. Det fikk greie seg. Han dro hjem, ble familiefar og startet nye karrierer. Han studerte ved BI, ble TV-sjef og deltager i TV 2s underholdningsserie «Skal vi danse».

Han sier at han har god kontakt med sønnene Truls og Otto, som jobber med eiendom i Spania og stuntmannoppdrag i forbindelse med filminnspillinger. Han blir oppringt av begge i løpet av intervjuet med VG.

Han svarer i en fleipete tone på spørsmål om han har kjæreste. I mer alvorlig lune, sier han at han ikke har det, og at det kan være et savn. Han sier at han lever i nuet,og at han ikke tenker på sin tid som bokser. Han hevder at han ikke ser boksing på TV: «Jeg har ikke de kanalene».

Han følger med på friidrett og svømming, som han også drev med.

Han sier at gutta hans mener at tungvektsboksingen er nede i en bølgedal.

Den var på vei mot en topp da Tangstad var i vinden. På tross av lovforbudet, sto Norge på hodet av begeistring i lang tid før han befant seg midt i manesjen i Hotel Hilton i Las Vegas. I tredje runde kan du høre kommentatorene på HBO, som var «boksekanalen» dengang, si «Tangstad has a lot of heart» - før han i fjerde runde ga den legendariske ringdommeren Richard Steele beskjed om at han hadde fått nok.

Kort tid etter det var VGs utsendte hit til Nøtterøy hjemme hos ham. Tangstad skjøv en kassett i VHS-spilleren under TV-en og pekte mot sin egen rygg på skjermen. Den var muskel-stinn. Han hadde trent for mye, for tett opp til kampen.

– Du kan ikke henge deg opp i fortiden. Nuet for meg er at jeg har et kortere ben. Det er et faktum, men noe jeg må akseptere, sier Steffen Tangstad i den lumre sommerluften over en mannsalder senere.

Han lurer på hva som blir servert til lunsj. Det er suppe.

Publisert: 08.06.19 kl. 20:44