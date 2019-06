YES! Casper Ruud har tidligere uttalt at han ikke tenker på penger når han spiller, men at det er en fin bonus at jo lenger man kommer, jo mer penger er det å hente. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Casper Ruud innkasserte over 1,5 mill. på French Open-deltagelsen

Casper Ruuds fremgang på tennisbanen gir også positivt utslag i lommeboken. 20-åringen mottar i overkant av 1,5 millioner kroner for sine prestasjoner i French Open.

Nå nettopp







Det skyldes i all hovedsak at han for første gang tok seg til 3. runde av Grand Slam-turneringen.

De 64 spillerne det sier stopp for der, inkludert det norske tennisesset, får utbetalt 143.000 euro, tilsvarende 1,4 millioner kroner.

Les også: Federer roste Ruud

Ruud spilte imidlertid ikke bare single i Paris.

I double-turneringen kom han og den serbiske makkeren Miomir Kecmanovic seg videre fra runde én, men i runde to, bare timer etter at nordmannen var slått av Federer, sa det stopp.

Double-paret sitter igjen med 23.000 euro (225.000 kroner) for det, og forutsatt at de to spillerne deler salæret likt, så sitter Ruud igjen med litt over 1,5 millioner kroner totalt for sin French Open-deltagelse.

Sjekk ut denne frekkisen:

Beløpet gjør at Ruud totalt i karrieren har spilt inn cirka ni millioner kroner, men det er fortsatt litt opp til pappa Christian. Han dro inn i overkant av 12 millioner kroner sin tennisspiller, så det er nok bare et spørsmål om tid før 20-åringen har passert faren sin der.

Det er likevel småpenger i forhold til fredagens motstander, Roger Federer.

les også Solgte huset for å være sikre på å ha råd til sønnens tennis-satsing

Sveitseren er nummer to på «all time high»-listen over spillere som har tjent mest i ATP-sirkuset. Sveitseren har innkassert over én milliard (!) kroner på sine turneringer, og er bare slått av én: Novak Djokovic.

Den serbiske verdenseneren står med nær 1,15 mrd. kroner i premiepenger.

PS: Vinneren av årets French Open kan smile hele veien til banken. Seier i Paris gir nemlig 22,5 millioner kroner.

Publisert: 01.06.19 kl. 08:49