ÆRER KONGEN: Kick Off Laser, her med prinsesse Märtha Louise, er en av flere som kan vinne Rex Rodneys æresløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Gulljackpot i V75

Norsk Rikstoto dobler syverpotten ved spillestopp. Således er det en spennende V75-omgang vi har i vente, selv om flere klare favoritter peker seg ut.



Anders Olsbu

Nå nettopp







Stavangerløpet, et løp for 4-årige norskfødte varmblodshester, er dagens hovedløp.

– Jeg forventer en duell mellom Catherine's Chevy og Noble Superb, i og med at førstnevnte trolig får teten. Men jeg sper på med noen garderinger. 200 000 kroner venter vinneren, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Rex Rodneys æresløp kan bli et severdig oppgjør.

– Fire-fem hester peker seg litt ut med Kick Off Classic, Madelen L.T.C. og Calina i spissen, sier Olsbu.

Han klemmer for øvrig til med bankeren direkte i form av Brenne Blissi.

– Brenne Blissi skuffet sist, men har vist seg som den beste hesten ellers. Det ble litt tett mellom løpene, men hun skal være tilbake i vanlig godt slag nå, i følge treneren, sier traveksperten.

Førlands Tor, som blir kraftig kuskeforsterket med Tom Erik Solberg, kan også være et bankeralternativ.

– Feilfritt spør han neppe noen om seieren, mener Olsbu.

Dagens banker

Brenne Blissi (V75-1) er den beste hesten. Tilbake på topp har hun en god sjanse til å runde til seier.

Dagens luring

Calina (V75-4) kan få det servert fra spor ni i Rex Rodneys æresløp og skal passes.

Her er Olsbus V75-tips til Forus:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 160 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1875 kroner

BANKERKUSK: Åsbjørn Tengsareid. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2040mv)

11 BRENNE BLISSI

——————————

13 Trø Hera

7 Troll Ronja

5 Irma H.R.

12 Oriola

10 Lykkje May

6 Prinsesse Sølv

8 Tangen Elvira

1 Eikjærva

9 Valle Tiril

2 Møller Viktoria

15 Kap Tilly

4 Solhøy Gunn

14 Solberg Jela

3 S.G. Jerv Blesa

Løpet

Brenne Blissi kan runde alle i hoppecupen.

Favoritten

Brenne Blissi er den beste hesten, men hun skuffet sist. Galopperte som sliten på oppløpet da, noe som gjør meg noe usikker. Har vært god ellers og rapporteres å komme i vanlig skikk. Da skal hun ha en fin sjanse til å runde alle.

Outsiderne

Trø Hera fikk en velfortjent seier sist, etter mange gode løp. Bjørbæk Jesen-traveren skal regnes med en god trippelsjanse igjen.

Luringen

Troll Ronja var brunstig sist og unnskyldt. Radet opp seirer før det. Er best på sprint, men på sitt beste kan hun ende blant de tre, også over full distanse.

Startsiden

Alle på strek kan løse bra. Noe åpen startside.



EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, klemmer til med bankeren direkte i denne gulljackpot-omgangen på Forus Travbane. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2040ma)

6 GALAXY W.

11 DELIGHT CLASSIC

3 NORMA B.

9 MASSERATI G.T.

4 Exciting Chip

——————————

2 Red Lane

8 Exploitmyday

5 Happy Dragon

12 Lara's Revenge

10 Trusty Sassy

7 Jolanta

1 Biwa

Løpet

Fire-fem hester kan rekke i hoppedivisjonen.

Favoritten

Galaxy W. har gått to gode løp i Norge. Første gang ut var hun god til seier i V75 på Klosterskogen. Sist tapte hun kun for gode Towanda's Classic. Hoppa fra Nederland går gode løp hver gang og er satt opp for løpet. Hesten har vært blant de to første i hele 21 av 34 forsøk. Skal regnes i striden igjen.

Outsiderne

Delight Classic gikk en flott langspurt til tredje bak stallvenninnen Wanda Classic og Ilenna Bonanza i Haukåsløpet sist. Har trukket et dårlig spor igjen, men skulle det bli litt kjøring i front, stiger sjansene.

Norma B. har gått solide løp i det siste. Vant på 1.12,8 nest sist og er aktuell igjen.

Luringen

Masserati G.T. var uheldig i en V75-finale på Bjerke sist, da hun fikk en stoppende konkurrent i trynet på oppløpet. Fikk maks fra lederrygg som tredje bak en meget opplagt Cool Canadian og You Love nest sist. Står til for et fint smygløp og er ikke ueffen om det blir litt tempo over forestillingen.

Startsiden

De fire innerste kan alle løse bra fra start. Muligens kan Norma B. sitte relativt tidlig i tet.

V75-3 (2550mv)

8 PROFESSOR Ø.K.

7 BRENNE BANKER

——————————

6 Torben

5 Art Miklagard

1 Komnes Bork

3 Dag Jo

9 Bacchus Ø.K.

2 Åspe Mix

Løpet

To hester peker seg ut i stayerløpet i kaldblodscupen, hvor kun åtte hester stiller til start.

Favoritten

Professor Ø.K. har vært meget bra i det siste, hvor han har vunnet tre av sine fire siste starter. Djøseland-traveren har vunnet hele 14 av 21 forsøk. 5-åringen har kjørt inn over en halv millioner kroner, men har nok feilet bort like mye. Gikk trolig glipp av en trippelplass på grunn av galopp i Derby i fjor. Holder Norheim Svenn-sønnen seg bare til rett gangart, skal han ha en god sjanse igjen. Den lange distansen taler til hans fordel, da han flyter på stryken.

Outsiderne

Torben kommer ut etter drøye tre måneders pause og skal få et fint løp første gang ut. Men hesten, som har vunnet nesten halvparten av sine 34 starter, skal ikke avskrives i trippelsammenheng. Hele 24 ganger har han vært blant de to første.

Art Miklagard går gode løp hver gang. Har fått to løp i kroppen etter et par måneders pause. Holdt unna for godt avsluttende Kleppe Fanden sist. Har ingen fordel av den lange distansen, men er uansett trippelaktuell med rett reise.

Komnes Bork likte ikke den løse banen på Bjerke sist og var unnskyldt. Tapte kun for gode Moe Tyr nest sist, mens han var bra til seier tredje sist. Står fint til i førstespor på strek og er en av mange trippelaktuelle, bare han går feilfritt.

Dag Jo holdt unna til seier sist og slo Langlands Odin fra likestart i seiersløpet tredje sist.

Luringen

Brenne Banker ble det feil på Jarlsberg sist. Han fikk alt for sen åpning etter innvendig reise, men avsluttet fort da åpningen kom. Måtte imidlertid nøye seg med en liten premie i et løp gode G. Jerken vant foran Rappstjernen. Gangen før var han tapper toer fra dødens, hvor han kun tapte knepent for en opplagt Tyri Loke. Skulle favoritten feile, står Hamre-traveren klar til å overta.

Startsiden

Komnes Bork kan forsvare sporet, bare han går feilfritt.



DERBY VINNER: Madelen L.T.C. vant hoppe-Derby for to år siden. Nå er hun en av vinnerkandidatene i Rex Rodneys æresløp. Foto: Terje Andersen, Equus Media

V75-4 (1600ma)

2 KICK OFF CLASSIC

4 MADELEN L.T.C.

3 TIP ESTEREL

9 CALINA

7 Joe Hoo Lee

——————————

5 Hawking

8 Lucky Vegas

10 Ewald F. Boko

6 Malkin

1 Thundering Lover

Løpet

Fire-fem hester bør rekke i Rex Rodneys æresløp.

Favoritten

Kick Off Classic er i sitt livs form. Hadde full kontroll fra dødens sist til en helenkel seier. Speedet ned Madelen L.T.C. gangen før. Står fint til spormessig og skal regnes i striden igjen.

Outsiderne

Madelen L.T.C. var uheldig i hoppeliteløpet under Oslo Grand Prix-helgen sist, hvor hun ble sjenert til galopp i første sving. Men hun gikk et flott løp etterpå til sjette. Berdalen-traveren er kjapp fra start, og skulle hun sikre seg føringen, er det muligens hun som sitter med de beste kortene. Er uansett aktuell. Skuffet litt ved ikke å vinne på Leangen sist, men var god toer bak Kick Off Laser tredje sist.

Tip Esterel feilet bort en mulig trippelplass i løpet Ferrari B.R. vant i sitt comeback sist. Var strålende bak Kick Off Classic og Madelen L.T.C. fra dødens nest sist.

Luringen

Calina hadde en stor sesong i fjor. Vant blant annet hoppeavdelingen av Derby, NM og Jarlsberg Grand Prix da. Feilet i første sving i hoppeliten under OGP-helgen sist og fikk det løpet spolert. Avsluttet frenetisk til tredje bak fjorårets Derby-vinner og årets Oslo Grand Prix-firer Gretzky B.R nest sist. På Åby tredje sist var hun knallgod toer bak hoppeelitevinneren under Elitloppshelgen på Solvalla, Mellby Free, etter sisterunden i dødens. Blir det litt kjøring der fremme, kan hun bli skummel til slutt.

Startsiden

Thundering Lover er meget rask, men skal uansett ha rygg. Madelen L.T.C. og Joe Hoo Lee er begge meget kjappe. Kick Off Classic og Tip Esterel er heller ingen sinker. Jeg holder en liten knapp på Madelen L.T.C.



V75-5 (2060mv)

5 FØRLANDS TOR

7 Njølstad Jela

1 Kleppe Elfina

——————————

6 Idu Bork

4 Elvin

3 Tom Odin

9 Vertigo Diamant

8 Ros Son

2 Komnes Anna

Løpet

Førlands Tor blir klar favoritt i Leif Saltes æresløp og kan være en bankerkandidat, selv om han er usikker.

Favoritten

Førlands Tor har vist voldsom fart i det siste, men også feil. Han blir kraftig kuskeforsterket med Tom Erik Solberg denne gangen. Klarer han kunststykket å lose 4-åringen feilfritt rundt, er det normalt snakk om en vinner. Sist fløy han veldig fort mellom galoppene i Kong Olavs æresløp, hvor Stumne Fyr vant foran Rappstjernen. Gangen før feilet han to ganger, men vant likevel på en 1.26-tid over full distanse. Et bankeralternativ.

Outsiderne

Njølstad Jela feilet mot siste sving sist i et V75-løp Trø Hera vant. Kom bra tilbake i kulissene, selv om det ikke ble premie. I V75 på Jarlsberg gangen før, fikk hun det sydd opp og vant greit. Heller ikke hun er helt travsikker, men feilfritt skal hun ha en god sjanse til å ende blant de tre. Grunnlagsmessig står hun helt perfekt inne i løpet.

Idu Bork har feilet innledningsvis i fire av sine fem siste starter, men har gått solide opphentinger. Erga-traveren er milevis bedre enn raden, men har ikke råd til noen galopper her. Skulle han holde seg til rett gangart, er han god nok til å ende på trippelen, selv om han står hardt til grunnlagsmessig.

Luringen

Kleppe Elfina skuffet litt etter et fint løp sist, men var blir brunstig. Blir kuskeforsterket med Åsbjørn Tengsareid nå og står spennende til på strek. Femte sist, hvor hun sto tilsvarende til, ledet hun i det aller lengste, men måtte se seg slått av ubeseirede Lesja Odin, som nå står med 20 strake seirer. Fra tet kan hun muligens by på en overraskelse, spesielt om favoritten skulle rote seg bort med galopp.

Startsiden

Kleppe Elfina kan muligens forsvare sporet, men Komnes Anna kan løse bra.



UTFORDRER: Noble Superb kan holde unna for Catherine’s Chevy i Stavangerløpet, som han gjorde det i Bergen 3-årsfestival i fjor. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (2040ma)

6 CATHERINE'S CHEVY

5 NOBLE SUPERB

11 Royal Muscle

10 Max Brady

1 Thankful

——————————

2 Gogo Hall

4 Royce Rolls

9 Matchplay S.S.

8 Dimoko Merci

3 Siberian Justice

7 Linda Nibs

Løpet

En duo peker seg litt ut i Stavangerløpet, men jeg sper på med noen garderinger.

Favoritten

Catherine's Chevy ble det helt feil for under Elitloppsdagen sist, men han var heller ikke helt på topp. I DNTs 4-årsløp gangen før vant han lett fra tet. I årsdebuten vant han foran gode N.Y. Coeur de Soleil. Rorgemoen-traveren er bra fra start, men har raske Noble Superb på innsiden. Men selv fra dødens skal ikke fjorårets Kriterie-toer avskrives. Han er i utgangspunktet årgangens beste hingst. Men treneren er ikke like optimistisk som han pleier. Hesten skal uansett regnes med en bra sjanse.

Outsiderne

Noble Superb ble med i angrep fra tredje utvendig på siste bortre i årsdebuten sist og fullførte godkjent til tredje. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. Gundersen-traveren ble tredje bak Stoletheshow og Catherine's Chevy i Kriteriet i fjor, men fikk revansje på sistnevnte, da han vant fra tet i Bergen 3-årsfestival i starten etter. I den siste starten i fjor, i DNTs høstfinale, ble han tredje bak Catherine's Chevy og Noble Tile med en kort galopp på første bortre og dødens midtveis. Maharajah-sønnen er kjapp ut, og jeg ser ikke bort i fra at han kan holde unna.

Luringen

Thankful har vært positiv i sine to siste starter. Sto iskaldt til i spor åtte i DNTs 4-årsløp. Fikk langt frem, men avsluttet flott til tredje bak Catherine's Chevy og I.D. Ownersdestiny. Gangen før var hun god toer bak årgangens klart beste hoppe, Hillary B.R., i DNTs hoppechampionat. Blir overflydd, men er sikret et fint løp og kan være aktuell blant de tre igjen.

Startsiden

Noble Superb og Catherine's Chevy kjører trolig om føringen. Jeg holder en knapp på førstnevnte.



V75-7 (2040ma)

3 MR. MALANDO

4 BRAGE HINDØ

5 MIRACLE TILE

7 ROYAL WINNER

9 BERNARDO HALBAK

——————————

2 What You Want

1 Brotherman Nibs

11 Maxundalex

12 Jailhouse Banker

8 Delec Hanover

6 Alo Angel

10 Red Hot Firestorm

Løpet

Flere med vinnersjanse i åpen klasse i V75-finalen. Jeg prøver fem hester.

Favoritten

Mr. Malando innfridde enkelt som VG-luring fra tet i V75 i Bergen sist. 6-åringen blir ofte undervurdert, men denne gang blir han blant favorittene. Møter noen gode, men har møtt tøffere lag enn dette.

Outsiderne

Brage Hindø har vunnet lett fra tet i sine to siste starter og slo Mr. Malando nest sist. Vallaken er rask fra start, og skulle han klare å komme seg foran, uten å bruke for mye krutt, kan det muligens holde helt inn.

Luringen

Bernardo Halbak ble fjerde i et løp seiersmaskinen Syoss vant foran Hopeful Tooma sist, var dog klart slått. Tredje sist vant han enkelt fra tet. Han er kanskje best i den posisjonen, men han står uansett fint til i bakspor. Med flere raske i første rekke, kan det bli litt kjøring i front, noe han vil trekke fordel av. Med overpace skal han ikke avskrives.

Startsiden

Hestene i sporene fra to til seks, samt Delec Hanover er kjappe ut. Sistnevnte tas trolig opp fra et dårlig spor.

Publisert: 14.06.19 kl. 10:12