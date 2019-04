OPPGITT: Anish Giri følte det nok slik som han gjorde her (fra Norway Chess-turneringen i Stavanger i 2014) da Magnus Carlsen overlistet ham i Shamkir Chess søndag ettermiddag. Foto: Ole Kristian Strøm

Fintet ut «erkefienden» med genialt trekk: – Carlsen på sitt beste

(Magnus Carlsen – Anish Giri 1–0) Ett offensivt trekk vippet hele partiet i Magnus Carlsens favør. Etter det som blir beskrevet som «årets parti» har 28-åringen gått smått utrolige 48 partier på rad uten å tape.

– Det var en tilsynelatende rolig og balansert stilling, men så gikk Carlsen plutselig rett i angrepsmodus med et knallsterkt 17. trekk, forklarer Matt & Patt-journalisten Tarjei J. Svensen til VG.

Carlsen ga nemlig Anish Giri muligheten til å få en materiell fordel ved å gi vekk bonden sin med sitt f4-trekk. Giri valgte å ta bonden til Carlsen.

– Da endte han opp i trøbbel, for det åpner linjer og skaper livsfarlige trusler mot kongen. Carlsen på sitt beste, mener Svensen.

Han mener at Giri gikk rett i Carlsens felle. Verdenseneren viste tydelig hvorfor han er verdens beste, men Svensen mener samtidig at det ikke er et typisk Carlsen-trekk.

– Dette er litt mer taktisk og aggressivt enn det som han er kjent for. Men det er definitivt Carlsen på sitt beste.

AVGJØRELSEN: Her velger Giri å slå bonden som er flyttet frem til f4. Carlsen slår tilbake med bonden på g3, før Giri tar en ny bonde på e3. Foto: Skjermdump fra ChessBomb

Anish Giri klarte nemlig aldri å jobbe seg inn i partiet etter dette. Til slutt var det ikke mer tid igjen på klokken.

Den aserbajdsjanske stormesteren Rauf Mamedov går så langt som å hevde at det kan være «årets parti»:

Seieren betyr at Magnus Carlsen nå er alene i tet i Shamkir Chess -turneringen. Sergej Karjakin spilte nemlig remis med svarte brikker mot David Navara.

Med tre seirer og fire remiser står Carlsen med fem poeng etter syv partier. Rekken uten tap er dermed forlenget til 48 partier.

– Det er ekstremt imponerende, selv for verdens beste sjakkspiller. Nivået på de han har møtt er skyhøyt, påpeker Svensen.

