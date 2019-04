Trenerforeningen: Rekdal fikk tilbud om å si opp torsdag – takket nei

Ifølge Trenerforeningen fikk Start-trener Kjetil Rekdal tilbud om å si opp stillingen sin frivillig torsdag – før klubben valgte å fristille ham fra arbeidsoppgavene. Det nektet fotballtreneren.

– I et møte torsdag morgen med arbeidende styreleder Christopher Langeland i Start en Drøm AS (dualselskapet) ble treneren forelagt en del kritikk som var fremkommet rundt hans væremåte, jobbutøvelse og uttalelser i media. I forlengelsen av dette fikk Kjetil et tilbud om å si opp sin stilling frivillig, noe han takket nei til, skriver leder i Trenerforeningen, Teddy Moen, i et innlegg på fotballtreneren.no og fortsetter:

– Da svarte klubben med å fortelle treneren at de ønsket å fristille ham fra hans arbeidsplikt, opprettet personalsak på han og sendte ut en pressemelding om dette. Arbeidsgiver mente også at de hadde en enighet med treneren om at han aksepterte å bli fritatt fra arbeidsplikten. Dette var en aksept treneren aldri ga.

VG har så langt i dag ikke fått tak i Rekdals advokat Erik Flågan.

– Ingenting ulovlig

Det skapte store overskrifter da Rekdal lørdag stilte på jobb og krevde å få lede Start i serieåpningen mot Aalesund i Obosligaen. Under tittel «Rekdal utøver sin rett» skriver Moen at fotballtreneren har sitt på det tørre.

– Kjetil var i sin fulle rett til å stå i stillingen og utøve sin arbeidsplikt. At ikke alle likte eller respekterte dette valget, må en selvfølgelig respektere. Men det endrer ikke på det faktum at Kjetil gjorde ingenting ulovlig, skriver han.

I et intervju med VG lørdag kalte styreleder i Start, Monica Grimstad, konflikten som har oppstått «en surrealistisk situasjon». Samtidig mer enn antydet hun at klubben forholder seg til de arbeidsrettslige regler som gjelder.

– Jeg opplever dette helt surrealistisk, men jeg er trygg på at vi har gjort det riktig med henhold til regelverk. Grunnet reglementet i slike saker, som gjelder personvern, er vi satt litt sjakk matt. Vi kan ikke styre dette utad, sa Grimstad.

– Spinnvilt

Fædrelandsvennen er tett på Start hele året. Sportsleder i avisen Pål W. Jørgensen mener det som skjedde på Sør Arena lørdag var uvirkelig.

– På lørdag etter kampen var det kaotisk. En trener som leder et fotballag mot klubbens vilje. Det er det spinnville oppi dette. Få kunne se for seg det, iallfall ikke jeg, sier Jørgensen til VG.

Den store snakkisen i Kristiansand om dagen er Rekdal.

– Jeg merker det på alle hevendelser vi får fra alle kriker og kroker av byen. Det de lurer på er hva som egentlig er bakgrunnen for dette? Det er ikke kommet frem. Man kan mene mye om prosessen, men varselet er ikke kjent, sier Jørgensen.

– Jeg spår at saken blir løst i en slags minnelighet. Rekdal er ferdig og får en kompensasjon. Så forsøker de å legge lokk på saken, sier Jørgensen til VG.

Kritisk eks-styreleder

Geir Tønnesland var styreleder i IK Start fra 2016–2018. I et intervju med Fædrelandsvennen går han knallhardt ut mot Rekdal, som ledet Start fra benken mot Aalesund lørdag, selv om styret hadde bedt Rekdal holde seg unna.

– Når han går inn slik han gjør og fortsetter i sin jobb, så tar han ikke hensyn til spillerne eller til trenerapparatet, og det de skal gjøre av forberedelser inn mot kampen. Da viser han at han er viktigst, og ikke klubben, sier Tønnesland til Fædrelandsvennen.

KRITISK: Tidligere styreleder i Start Geir Tønnesland. Her i en annen sammenheng for noen år tilbake. Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Tønnesland gir seg ikke der.

– Han viser at han ikke bryr seg om klubben. Det kan hende han har det på det tørre juridisk, men det er ikke veldig bra gjort. Jeg er ikke imponert av hans handlinger overfor klubben, sier Tønnesland til lokalavisen.

Klubben meldte torsdag i forrige uke at de hadde opprettet en personalsak mot treneren. Rekdal og klubben skulle vært i et drøftelsesmøte fredag. Det ble utsatt til tirsdag denne uken.

