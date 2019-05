BANKERKUSK: Dyktige Svein Ove Wassberg kjører begge VG-bankerne på Bergen Travpark. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Travtips 1. mai: Spill til Magnor og Bergen

Lokalbanen Magnor Travbane har sin årlige totokjøring i dag, 1. mai. I tillegg kan man gjøre innsatser til Bergen Travpark.

Anders Olsbu

MAGNOR TRAVBANE – 1. mai – kl. 15.00

V5-1 (2000mv)

9 TYRIFAKSEN

8 Tuxi Temi

2 Lille Frøken Braaum

5 Furderud Stjerna

6 Krita

4 Moe Jokern

3 Grans Evita

1 Furderud Prinsessa

7 Horgen Elvy

V5-2 (2000mv)

9 FURDERUD PRINSEN

7 ADMIRAL B.

10 BALDER TØFFEN S.K.

5 NATTBRIS

4 Skeie Sotå

8 Tinsokka

1 Nytomthalva

2 Løten Teddy

3 Balett

11 Brauti Line

6 Valle Embla

V5-3 (2000mv)

1 ABSOLUTELYNOEXCUSE

2 DEMERARA

5 RIVA RENN

6 ST. MICHEL DECOY

4 HANGRE

3 MILLGLOW

8 ALL REASONS

7 BERTONI

V5-4 (1600mv)

2 EGON

10 NATTENS FYRSTE

9 Jillborka

5 Faste Jerva

6 Tangen Saga

7 H.C. Blesen

1 Mo Ronja

4 Øygard Pål

11 Furderud Svarten

8 Blåstrupemoen

3 Lill Tea

V5-5 (1600mv)

11 STENSVIK MARTIN

12 HELLIN FAXEN

6 ALM NAGANO

5 SOLKONGEN

3 SOL FAKSA

13 ARVESØLV

4 BLESSOMEN

14 Nordlirappen

8 Art Haaken

2 Løvland Spøken

9 H.G. Jerv

7 Rem Odin

1 Missingmyr Stjernen

Dagens banker

Tyrifaksen var flink til seier fra tet på ny pers sist. Tapte kun for Grude Kalle nest sist. Feilfritt har han en fin sjanse til å runde alle.

Dagens luring

Furderud Prinsen ble toer på 1.29,0 i Sverige etter lang pause sist. Kan runde alle tross dobbelt tillegg.

Øvrige løp:

1. løp: (2000mv) Welcome S.E. (6) - Seven Cru (3) - Solstrålen D.K. (5) Outs.: Inchgower Level (4)

2. løp: (2000mv) Impressive Choice (4) - Lindy Cru (5) - Kerosene (3) Outs.: Louis d'Estino (8)

Lite V5-forslag (store bokstaver): 448 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1760 kr

DD-1: Egon vant lett da utfordrer feilet sist. Med det løpet i kroppen etter pause, kan han ventes ytterligere forbedret. Står fint til på strek og kan vinne igjen. Nattens Fyrste var suveren fra tet på Biri fredag. På sitt beste kan han muligens utfordre.

DD-2: Stensvik Martin har feilet i sine to siste starter. Var meget bra i løpene før og er god nok feilfritt. Hellin Faxen var helt nede på 1.22-tallet sist. Har langt tillegg, men skal ikke avskrives med maksimal klaff.

DD-1: 2,10 DD-2: 11,12,6,5,3,13,4 = 14 rekker

BERGEN TRAVPARK – 1. mai – kl. 18.00

V65-1 (2100mv)

8 B.B. TERJE T.

9 SØNDRE JERKELD

4 RØSTER

7 LILLE JERKELD

6 VERTIGO BJØRN

1 LUSTRA IDA

3 ART SKOGFARI

5 HAGE JERVEN

2 HAUKELI EXPRESSEN

V65-2 (2100ma)

9 NESLANDS FAKSEN

8 DAG JO

6 Mos Lomen

7 Dæmro Svarten

3 Åse Marit

2 Tysvær Odin

4 Pytt Elden

5 Torpa Njål

1 Boen Odin

10 Madla Perlå

V65-3 (2100mv)

6 IL PHILIPPA

4 Lustra Spretten

9 Sandejerven

10 Nesfinn

5 Bovis Maia

1 Viljar Jerka

8 Torinå

2 Cecilie H.

11 Bovis Tobias

3 Vimse T. Ulla

7 Jippi

V65-4/V5-1 (2100mv)

1 V.G. PRINSEN

6 Mykle Linn

2 Bjørkevarg

10 I.T. Jaros

8 Kvikk Kuling

9 Helt Konge

5 Kvalviks Snippen

7 Viljar Odin

4 W.J. Elvis

11 Spang Kosila

3 Stjerne Jenta

V65-5/V5-2 (2100ma)

7 ROBERTO D.K.

3 WHAT YOU WANT

10 VERY ESTREL

5 GARFIELDZ PRINZE

8 WHITE RUSSIAN

1 Shocking Day

6 Lightning

4 Red Hot Firestorm

9 Rocky Dun Dee

2 Tiller

V65-6/V5-3 (2100ma)

5 JAILHOUSE BANKER

12 HELEN BOKO

4 MAXUNDALEX

10 Final Countdown

2 Anne Bork

8 Perillat

11 Ernis Lane

6 Verona Mile

7 Silvio Landerye

3 Wayward

1 B.B. Photo

9 Swinging Face

V5-4 (2100mv)

5 KALI NZURI

7 ZOLAN OMH

8 CLUMSES VIVEL

6 MY PRINCESS DREAM

1 MISS SUPERNEO

9 Vendace

2 Princess Anchelina

4 Extol's Revenge

3 Parkyou

V5-5 (2100mv)

6 GLOBAL UNDEFEDED

7 Chris K.

1 Logical Cosmic

4 Easy Tolli T.

2 Titania

3 Caramello P.P.

5 Biwa

Dagens bankere

V.G. Prinsen (V65) var solid toer bak Ramstad Kristian etter fem måneders pause på Klosterskogen sist. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Står flott til på strek og skal regnes med en bra sjanse.

Global Undefeded (V5) er ubeseiret på sine elleve starter. Skal regnes med en solid mulighet igjen.

Dagens luring

Røster var kun knepent slått av gode Brenne Banker sist. Med samme innsats kan han bli skummel igjen.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 270 kr

Stort V65-forslag (over streken): 2160 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 75 kr

Stort V5-forslag (over streken): 180 kr

DD-1: Roberto D.K. går gode løp og avslutter bra hver gang. Står sjanseartet til spormessig, men om det ikke blir for langt frem, har han vinnersjanse igjen. What You Want vant lett fra tet sist. Er kjapp ut og skulle hun komme foran, kan hun lede lenge igjen, selv om distansen er lenger nå. Vil nok bli utfordret av Garfieldz Prinze på startsiden. Sistnevnte blir skummel om han kommer foran.

DD-2: Jailhouse Banker har vært meget god til tre strake seirer. Åpnet lynraskt sist og holdt storfavoritten Oustanding O. i sekken helt inn. Kan lede hele veien igjen. Helen Boko var tapper fra dødens sist. Tok to strake før det. Blir det litt tempo runder hun de fleste, muligens alle.

DD-1: 7,3,10,5,8 DD-2: 5,12,4 = 15 rekker

