NYE FARGER: Kåre Vedvik har denne uken prøvd å overbevise sin sjette (!) NFL-klubb om at han er den beste punteren de har i troppen. Svaret får han lørdag. Foto: Carolina Panthers

Åpner opp før «skjebnedagen»: Dette grepet skal redde NFL-karrieren

Lørdag kveld får norske Kåre Vedvik (26) vite om han har sikret seg en fast plass på NFL-laget Carolina Panthers. Men han har planen klar om det ikke skulle gå veien.

Nå nettopp

Han har vært gjennom det før.

I 2018 ble det norske NFL-håpet Kåre Vedvik overfalt på gaten og havnet på sykehus kvelden før ligaens «cut down»-dag, noe som utsatte NFL-karrieren med ett år.

I fjor ble han så tradet til Minnesota Vikings, som likevel valgte å kvitte seg med nordmannen da troppen skulle ned til 53 spillere. New York Jets sto derimot klare til å ta imot det sterke høyrebeinet til Vedvik, og for ett år siden fikk han NFL-debuten. Det gikk dog ikke veien, og det ble med den ene kampen som kicker for Jets.

Lørdag er det atter en gang skjebnedag for Vedvik og hundrevis av andre NFL-spillere som håper å klamre seg fast til en tropp før sesongen starter 10. september.

I år er det Carolina Panthers som holder 26-åringens skjebne i deres hender.

– Det har vært en berg-og-dal-bane, sier Vedvik til VG om de siste par ukene.

KUTTET: Vedvik var en del av Buffalo Bills frem til midten av august – da valgte de å «kutte» nordmannen. Foto: James P. McCoy / Pool The Buffalo News

For han hadde ikke sin første trening med Panthers før sist mandag. Før det var han i Buffalo Bills, men de lot Vedvik gå til fordel for en eldre veteran tidligere i pre season.

– Det er litt annerledes nå enn sist jeg ble kuttet av et lag (av New York Jets i 2019). Da var det litt sånn «hvorfor ble jeg kuttet?», «kanskje jeg ikke er god nok?», men jo mer man holder på med det lærer man mer om NFL som en helhet, sier Vedvik.

Nå har han funnet en prosess som fungerer, takket være hjelp fra NFL-veteraner som Steven Hauschka (Bills) og J.J. Janson (Panthers). På treningene sist uke imponerte han stort både som punter og kicker, og nå er spørsmålet om den ferske Panthers-treneren Matt Rhule ønsker Joseph Charlton eller Vedvik som punter (og eventuell reservekicker) mot Raiders neste søndag.

GJØR BEGGE DELER: Vedvik har fått vise seg frem som kicker på treningene også. Foto: Carolina Panthers

Vedvik forteller at han endelig opplever fremgang på feltet igjen etter lang tid på stedet hvil, takket være et enkelt grep:

– Jeg skriver hver dag ned hva jeg gjør som fungerer, og hva jeg må bli bedre på, så jeg neste dag har et helt klart bilde av hva jeg må jobbe med. Det har fungert veldig bra, sier han.

Sist fredag traff han på alt som var som kicker, og leverte også en solid dag som punter. Siden har det vært om å gjøre å holde prestasjonene jevnt gode. Dét er nøkkelen for å vinne jobben.

«Placekicking», «kickoffs» og «punting» I amerikansk fotball sparker man ballen ved tre forskjellige anledninger. Det er svært uvanlig at samme mann tar seg av alle tre. «Placekicking»: En spiller forsøker å plassere ballen mellom målstengene, enten fra der angrepet stopper opp (3 poeng), eller fra 35 yards etter at laget har scoret touchdown (1 poeng). Dette gjøres ved at én spiller kaster ballen bakover, en annen fanger den og setter den ned, før kickeren lader kanonen og drar til. Det lengste field goalet i NFLs historie er 64 yards. «Kickoffs»: Avsparket er også svært viktig, da det er om å gjøre å gi laget best mulig posisjon på banen. Ballen plasseres død på en «tee», før kickeren hamrer til. Vanligvis er det en fordel å sparke ballen over hele banen. Da starter motstanderlaget på sin egen 35 yard-linje. «Punting»: Punting kan sammenlignes med en klarering i fotball, og skiller seg ut fra de to over, fordi punteren selv slipper ballen ned for å sparke den i luften. Poenget med punts er å sende motstanderen så langt tilbake på banen som mulig. Å få ballen til å lande innenfor motstanderens 20 yard-linje er det man er ute etter. Vis mer

– De ville se meg både punte og sparke field goals, for med coronasituasjonen er det gunstig å ha en spiller som kan gjøre begge deler om en annen får viruset. Det er ganske kjekt å få gjøre begge deler.

– Og om det ikke blir Panthers?

– Da kommer jeg til å få andre sjanser, sier han selvsikkert.

Publisert: 05.09.20 kl. 14:44