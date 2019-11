SKUFFET: Magnus Carlsen tapte finalen i Fischer Random mot Wesley So. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Magnus Carlsen har meldt seg ut av Norges Sjakkforbund

Det melder sjakkforbundet i en pressemelding. Men Magnus Carlsen (28) kommer til å fortsette å representere Norge internasjonalt.

Det var NTB som omtalte nyheten først.

I pressemeldingen står det at Norges sjakkforbund mottok en melding fra Carlsens far, Henrik Carlsen, med blant annet følgende innhold.

«Som indikert allerede i sommer ønsker Magnus med dette å melde seg ut av Norges Sjakkforbund, og gjerne raskt som det er mulig. Han vil benytte anledningen til fortsatt å representere Norge som avklart med Fide og NSF på ettersommeren.»

Sentralstyret i NSF hadde et møte med Magnus Carlsen 11. juli 2019, noen dager etter Kongressen 7. juli. Allerede da skal Carlsen ha signalisert at det var aktuelt å melde seg ut.

I pressemeldingen står det at Carlsen begrunner sin utmeldelse med at et stort flertall på årets NSF-kongress hadde et annet syn enn ha i den såkalte «Kindred-saken». Den gikk ut på at sjakkforbundet vurderte å inngå en sponsoravtale med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner. Carlsen var sterk tilhenger av denne avtalen, men ble nedstemt i den nevnte kongressen.

Han finner det i den oppståtte situasjonen naturlig å melde seg ut. Han utelukker dog ikke at det kan være aktuelt å melde seg inn igjen i NSF på et senere tidspunkt.

Magnus Carlsen har akkurat spilt VM i Fischer Random på Høvikodden. Det endte med et tap i finalen mot amerikanske Wesley So.

I NRK-podkasten «Sjakksnakk» sa Magnus Carlsen (28) i oktober at forholdet til Norges Sjakkforbund er blitt «markant verre».

Uttalelsene kommer i bakkant av uroen omkring forbundets mulige avtale verdt 50 mill. kroner med et utenlandsk spillselskap – og uenighet rundt den norske VM-søknaden for 2020.

– Det han sier i podkasten, har han sagt til oss også, i et møte vi hadde med ham i sommer. Det er ikke nytt for oss, sier sjakkpresident Morten L. Madsen til VG.

– Er dette ufint av Carlsen?

– Nei. Han må få lov til å si hvordan han føler og opplever ting. Det er helt på sin plass, sier sjakkpresidenten.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 08.11.19 kl. 14:05 Oppdatert: 08.11.19 kl. 14:17







