Birgit Skarstein leder Idrettsgallaen sammen med Nicolay Ramm

Birgit Skarstein (30) debuterer som programleder når hun i januar skal lede Idrettsgallaen sammen med NRK-profil Nicolay Ramm (30).

– Idrettsgallaen er en galla som står mitt hjerte nært. Jeg brenner sånn for norsk idrett, både bredden og toppen. Jeg synes idrettsfellesskapet vi har er helt fantastisk. Derfor er det utrolig gøy å få være med og sy sammen en så fin feiring av idretten, sier Birgit Skarstein til VG.

Idrettsgallaen blir hennes første programlederjobb.

– Det blir kjempespennende, og det er litt av en debut! Å starte med en så stor livesending, er utrolig kult. Samtidig vet jeg jo ikke helt hva jeg går til. Det er kanskje derfor jeg foreløpig er ganske rolig, sier 30-åringen.

Skarstein har ni VM-medaljer, fem i roing og fire i langrenn. Hun er regjerende verdensmester og verdensrekordholder i roing, og har vunnet verdenscupen i begge grener. Hun har deltatt i tre paralympiske leker.

Hun fikk forespørsel om å lede gallaen allerede før sommeren, men sa ikke umiddelbart ja. Skarstein er fortsatt aktiv idrettsutøver, og måtte derfor ta en runde med både trener og lagkamerater.

– Sånn er det når man holder på med aktiv idrett. Min første tanke var at det ikke gikk, for jeg trodde ikke jeg hadde tid. Men de har vært veldig kule når det kommer til å tilpasse arbeidet etter min treningsplan, forklarer Skarstein.

DEBUT: Birgit Skarstein debuterer som programleder. Foto: NRK

I 2018 var det Tiril Sjåstad Christiansen som ledet sendingen sammen med Nicolay Ramm. Året før var Helene Olafsen og Atle Pettersen programlederduoen. For Sjåstad Christiansen og Olafsen var Idrettsgallaen et springbrett for videre karriere – Sjåstad Christiansen blir å se som programleder for Farmen Kjendis på nyåret og Olafsen leder nå Senkveld sammen Stian Blipp. Skarstein tror ikke noe lignende vil skje med henne med det første.

– Jeg er aktiv idrettsutøver, så all den tid jeg fremdeles driver med idrett, begrenser det veldig hvilke andre prosjekter jeg kan ta. Men jeg synes det er kjempegøy å kunne være med og formidle og å skape. Idrettsutøvere må ofte jobbe litt deltid uansett, så å få lov til å ha en morsom deltidsjobb, er jo helt fantastisk, sier hun.

Hun forteller at det er en trygghet å ha med seg en så rutinert programleder som Ramm.

– Jeg gjør det sammen med en av Norges flinkeste programledere. Han har stått mye på scene og er dreven på skjermen, så det er en trygghet for meg å kunne sparre med ham, sier Skarstein og fortsetter:

– Vi er veldig enige om at det skal være et morsomt program, og at det skal være mye trøkk gjennom hele showet. Vi må holde energinivået oppe. Begge to er ganske detaljorienterte, så vi skal pugge, øve og forberede alt vi kan fremover. Og selvfølgelig senke skuldrene og ha det gøy også.

I fjor var programlederduoen aktiv med sang og dans. Skarstein vil ikke avsløre detaljer fra showet, men forteller at hun kommer til å gå noe utenfor komfortsonen:

– Dere kommer til å se meg i noen settinger jeg aldri har vært i før. Det er jeg skikkelig spent på, og jeg håper jeg lander på begge beina!

Idrettsgallaen sendes direkte på NRK 4. januar fra Vikingskipet på Hamar.

I september knuste Skarstein sin egen verdensrekord:

