X Games Norge fikk corona-klarsignal

OL-sølvvinner Ståle Sandbech (26) og X Games-sølvvinner Mons Røisland (23) er ikke bekymret for corona-smitte foran actionsportkonkurransen i Hafjell til helgen. Snowboardstjernene tror det vil gå greit, blant annet ved å hilse med hendene i vottene.

Kommunelege Anders Brabrand i Øyer kommune bekrefter overfor VG at X Games Norway i Hafjell vil gå som planlagt lørdag 7. og søndag 8. mars.

– Ja, det stemmer. Vi forholder oss til retningslinjene som Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet i forbindelse med denne typen arrangementer. Det går på beredskap og god informasjon, sier kommunelege Brabrand i Hafjell-kommunen.

Han understreker at det er retningslinjene til FHI som ligger til grunn for vurderingene som onsdag medførte klarsignal for X Games Norge.

Da hadde kommunelegen, Henning Andersen fra X Games Norge og Folkehelseinstituttet et siste møte etter tidligere samtaler om coronaviruset og ski- og snowboard-evenementet i OL-anlegget fra 1994.

På spørsmål om han er bekvem med beslutningen, svarer Mons Røisland «ja, ja».

– Jeg er frisk og rask. Det er bare å håndhilse med votter på. Jeg er ikke så bekymret, jeg tror det skal gå helt fint, sier han.

OL-sølvvinner Ståle Sandbech (26) sier at han ikke har tenkt så mye på det. Han har imidlertid merket at det ikke vanker like mange klemmer og håndhilsener som før.

– Jeg føler at det vil gå greit. Vi får håpe det. Jeg er ikke bekymret eller engstelig. Jeg var akkurat i Colorado. De var ikke bekymret der heller, sier Ståle Sandbech.

Henning Andersen forteller at 36 utenlandske utøvere er påmeldt til freeski- og snowboard-konkurransene lørdag og søndag. Første offisielle trening er torsdag. Stort sett alle ekstremsportstjernene kommer fra US Open i Vail i Colorado og verdenscupen i Tsjekkia, der freeskikjører Birk Ruud sikret seg sammenlagtseieren i Big Air.

– Vi har kontroll på alle de tilreisende og har meldt det inn til kommunelegen og Folkehelseinstituttet, sier X Games-sjef Henning Andersen.

Han hevder at de også «har gått litt lenger» en anbefalingene fra FHI.

– Dette er et solidaritetprosjekt i Norge. Vi vil be alle, utøvere, tilskuere, frivillige og leverandører, om å bli hjemme hvis de er syke. Vi håndhilser ikke, det er om å gjøre å holde hendene for seg selv, sier Henning Andersen.

Mons Røisland mener at han sammen med resten av de internasjonale snowboarderne på sine reiser den siste tiden har utvist forsiktighet i møte med andre mennesker og vært ekstra nøye med generell hygiene og håndvask.

