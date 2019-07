Aubrion du Gers (t.v.) taper knepent Elitlopp-finalen mot Dijon på Solvalla i mai. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Verdensstjerne død under trening: – Han var alles elskling

Aubrion du Gers ble nummer to i Elitloppet og var en av verdens beste travhester. Nå er den død etter en ulykke på trening i Solesmes i Frankrike, ifølge Paris-Turf.

Nå nettopp







Treningsulykken skjedde på den kjente travtreneren Jean Michel Bazires gård - samme sted som den trønderske superhesten Looking Superb holder til.

Aubrion du Gers var innblandet i en ulykke med en annen hest, Cyrano de Pont, og begge hestene døde.

– Ulykken skjedde under trening i dag tidlig. Jeg har snakket med Jean Michel Bazire, men han er i sjokk og veldig langt nede etter det som er skjedd, og foreløpig kjenner vi ingen detaljer utover at begge hestene er døde, sier den franske journalisten Jean-Francois Meyer til Trav- og Galoppnytt.

les også Kan vinne 2,9 mill. i dag: – Tenker ikke på pengene

Både det norske hestenettstedet og flere utenlandske tilsvarende nettsteder erfarer at de to hestene skal ha frontkollidert under trening.

Hesten ble ni år gammel og sprang inn drøyt 2,5 mill. euro i sin karriere.

– Dette er forferdelig for alle i teamet. Vi har en vanskelig tid, og Aubrion du Gers var alles elskling, sier Jean-Michel Bazire selv til Paris-Turf.

– Han hadde noen små særheter. Blant annet skulle han ha mat først av alle i stallen, ellers begynte han å sparke. Han gikk selv til paddocken, forteller den kjente hestetreneren.

les også Norsk Rikstoto-direktør Dørum går på dagen

Bazire minner om at Aubrion du Gers hadde en karriere så å si uten besøk av veterinær.

– Jeg tror aldri han var syk noen gang. Han fortjente ikke dette. Det er et slag i ansiktet på meg og hele teamet. Vi kommer aldri til å glemme ham.

Aubrion du Gers var en av de store stjernene i fransk travsport og skulle i oktober ha deltatt i VM på Yonkers i USA. Hesten tok 46 seirer på 73 starter.

Looking Superb-eier Kolbjørn Selmer forteller til VG at han har sendt melding til stallen for å vise sin støtte til dem på en tung dag.

– Er du skeptisk til å ha hesten din på stallen der?

– Overhodet ikke! Dette er levende vesener, og enkelte ganger kan det skje ting med tragisk utfall. Jeg vet at de tar meget godt vare på både to- og firbeinte på den stallen. Jeg føler at Looking Superb er i de beste hender.

– Akkurat nå er han forresten på «ferie» i Normandie. Der koser han seg. Også hester trenger hvile og avslapning for å bygge seg opp igjen. Planen er at han skal i aksjon i løp igjen i september, forteller Kolbjørn Selmer.

Publisert: 16.07.19 kl. 19:17