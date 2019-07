STORSPILLET: Kristoffer Ventura er 15 slag under par etter tre runder i Pinnacle Bank Championship. Foto: MICHAEL COHEN / AFP / NTB SCANPIX

Ventura stormer mot plass på PGA-turen

Kristoffer Ventura (24) leder Pinnacle Bank Championship på Korn Ferry-turen etter tre av fire runder. Det kan langt på vei sikre ham en plass på PGA-turen neste sesong.

1. juli tok han sin første proffseier, da han vant Utah Championship på Korn Ferry-turen, som er nivået under PGA-turen. Nå har Ventura nok en gang funnet frem storspillet, det kan sørge for opprykk til PGA-turen neste sesong.

For de 25 beste på Korn Ferry-turen sikrer seg en plass på PGA-turen neste sesong, mens de 25 beste i Korn Ferry-sluttspillet også rykker opp. Det er det sluttspillet Viktor Hovland nå sikter seg inn på, for å kunne sikre seg en plass på PGA-turen neste sesong.

– Om vi får begge på PGA Touren neste år er det drømmescenario, men det kan fort skje. I min verden er det større sannsynlighet for at det skjer, enn at det ikke skjer og begge har nivået som skal til for å lykkes på PGA Touren, har tidligere golfproff Marius Thorp uttalt til NRK tidligere i sommer.

Etter kun å ha spilt seks turneringer på Korn Ferry-turen ligger Ventura på en 22. plass med 649 poeng. Xinjun Zhang som leder med 1950 poeng har til sammenligning spilt 16 av turneringene på turen, mens Robby Shelton som er nummer to med 1718 poeng har spilt 18.

Etter helgens turnering i Nebraska gjenstår det seks turneringer på årets Korn Ferry-tur – hvorav de tre siste inngår i finalerundene.

Men med én runde igjen å spille i Pinnacle Bank Championship ser ting veldig lovende ut for Ventura. Nordmannen leder turneringen 15 slag under par etter de tre første rundene. Ett slag bak følger Lanto Griffin, før Tyson Alexander på tredjeplass ligger fire slag bak.

Eventyrlig spill syv slag under par på runde to har lagt mye av grunnlaget for nordmannens gode plassering før den avsluttende runden.

Natt til søndag startet også solid – fire slag under par på de første ni hullene. Men med bogey på hull 12 og 13 mistet han ledelsen, før han slo tilbake med birdie på hull 15 og 16, slik at han endte dagen fire slag under par – og i ledelse.

Dersom Ventura skulle forsvare en topplassering på turnerings siste dag, vil han lagt på vei være sikret en plass blant de 25 beste på Korn Ferry-turen denne sesongen.

PS 1: Viktor Hovland har tatt en turneringsfri helg etter noen hektiske uker. Men er etter planen tilbake i Wyndham Championship 4. august.

PS 2: Shane Lowry leder årets siste major, The Open, etter tre runder. Han er 16 under par etter tre av fire runder. Bak han følger Tommy Fleetwood 12 slag under par.

PS 3: Suzann Pettersen gjorde denne helgen comeback på LPGA-turen, men i lagturneringen misset hun cuten sammen med makker Catriona Matthew.

Publisert: 21.07.19 kl. 01:07