LANDSLAGSTRENER: Eirik Myhr Nossum er inne i sin første sesong som hovedtrener for herrelaget allround. Her er han under sprinten på Beitostølen fredag. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

Landslagstrener Nossum: Bruker vekt for å spisse formen

BEITOSTØLEN (VG) Herrelandslaget bruker vekt som et redskap for å nå toppformen. Men landslagstrener Eirik Myhr Nossum advarer unge mot å kopiere landslagsløperne.

Herrelandslagstreneren forteller at vekt brukes som et redskap ved spesielle anledninger.

– Jeg bruker å kalle det å endre kroppssammensetning. For det er ikke bare å gå ned i vekt. Det handler om å «tune inn» mer, og det gjør vi. Det har jeg ingen problemer med å innrømme at vi gjør det inn mot viktigste tingene. Men vi er også opptatt av at det er i perioder vi gjør det, sier Nossum til VG.

– Hva betyr det å «tune inn»?

– Det betyr å hente ut vektpotensial. Men her snakker vi ikke om mye, men det som er hensiktsmessig. Da bruker vi fagfolk og personlig erfaring. Vi har jo utøvere som har holdt på med dette i 15 år, så de har en viss peiling, svarer Nossum og fortsetter:

– Det er ikke noe vi oppfordrer alle til å gjøre. Dette er på et elitenivå. Jeg har til og med folk på laget, som jeg mener er for unge til å holde på med dette. Du må lære a-b-c, før du skriver ei bok. Ting må sette seg, før man kan begynne med dette.

Han advarer unge mot dette opplegget.

– Det er veldig skummelt å begynne med for tidlig, da har du ikke lært deg alt.

GULLGUTTER: Norge tok seks av seks mulige VM-gull på herresiden i Seefeld tidligere i år. Her er stafettlaget med fra venstre: Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Helseutfordringer i toppidrett og langrenn ble satt på dagsorden torsdag, da Ingvild Flugstad Østberg fortalte at hun har fått startnekt på Beitostølen, fordi alle kravene i helseattesten ikke var innfridd.

Tønseth: Langrenn er vanskelig

Didrik Tønseth vant 15-kilometeren på Beitostølen foran Johannes Høsflot Klæbo lørdag. Forrige sesong var Tønseths beste i karrieren. Han mener det er viktig å snakke om utfordringer i toppidretten. Han har funnet sin matchvekt som han presterer best på.

– Optimal vekt er individuelt. Jeg vet hva slags kroppssammensetning jeg skal ha for å prestere bra, sier Tønseth til VG.

– Er det vanskelig å holde den?

– Nå har jeg funnet et treningsopplegg og kostholdsopplegg som jeg holder den bra på, svarer Tønseth.

Han tror at årsaken til at få vil snakke om helseutfordringer til pressen er at det ifølge ham blåses stort opp.

– Vi driver med toppidrett og vekt er viktig, det utgjør idretten. Friidrett handler mye mer om vekt, hopp er jo bare vekt. Langrenn er veldig vanskelig på vekt, for du skal være lett opp bakkene og sterk på flatene, prøv den komboen, sier Tønseth.

TV 2-ekspert og tidligere proffsyklist Mads Kaggestad meldte seg på Twitter fredag.

«Er nok tøffere for kvinnelige utøvere. Men trolig blir målet om vektreduksjon stadig mindre tabu fordi det er så åpenbart at det er en realitet og del av hverdagen i toppidretten. Det er en illusjonen at alle topputøvere spiser store mengder til enhver tid», skrev Kaggestad videre på Twitter.

Tønseth vil gjerne få frem hvor krevende det er å være langrennsløper. I vektoptimaliseringen handler det ikke bare om å justere ned, Tønseth har også justert opp en halv kilo.

– Men da er det muskler, sier Tønseth og legger til:

– Man har en matchvekt man vet man går fortest på ski på. Så da handler det om å treffe den.

Løp mot Ingebrigtsen

28-åringen er også en veldig sterk løper. Han tok NM-gull i terrengløp i fjor. I år ble det sølv bak Henrik Ingebrigtsen. Etterpå slang Ingebrigtsen litt med leppa. Det syns Tønseth var greit.

Han mener dette ikke bør være så vanskelig å snakke om.

– Man hører om flust av friidrettsutøvere som får trøtthetsbrudd, for de ligger jo på grensen. Å si at toppidrett og vekt er skummelt å prate om, ja greit, men det er det idrett blant annet handler om. Jeg syns Mads Kaggestad sa det bra, det handler om vektoptimalisering, sier Tønseth.

I dag er det 10/15 kilometer fri teknikk på Beitostølen. Neste helg starter verdenscupen i Finland.

Publisert: 24.11.19 kl. 04:33

