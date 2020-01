FATAL ULYKKE: Et helikopter styrtet i fjellsiden ved Calabasas i California. Den verdenskjente basketballstjernen Kobe Bryant var blant de omkomne. Foto: David Swanson / EPA

Disse omkom i helikopterstyrten

En 13 år gammel jente, en trebarnsmor samt et foreldrepar med deres datter er blant de omkomne etter helikopterulykken.

Søndag like før klokken 10 lokal tid, omkom basketlegenden Kobe Bryant i en helikopterulykke i Calabasas i California.

Ifølge Los Angeles Times skal hjelpemannskapene ha blitt møtt av en brann forårsaket av krasjet. Styrten skal ha skjedd i ulendt terreng under det som omtales som svært utfordrende værforhold.

Blant de omkomne var Kobe Bryants datter Gianna, samt syv andre mennesker.

Kobe Bryant

Den tidligere Los Angeles Lakers-stjernen er kjent som en av de største basketballspillerne gjennom tidene.

Han har blant annet vunnet basketligaen NBA med Los Angeles Lakers fem ganger, blitt tatt ut på NBAs All Star-lag 18 ganger, foruten å bli olympisk mester med USA to ganger.

Så sent som lørdag ble han passert av LeBron James på listen over tidenes mestscorende i NBA. Med det ble han den fjerde mestscorende i historien – bare slått av Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone og nevnte LeBron – foran andre stjerner som Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain og Shaquille O'Neal.

I tillegg til Kobe Bryants sportslige suksess mottok han i 2018 Oscar for den animerte kortfilmen «Dear Basketball».

Om søndagens ulykke skriver Reuters at helikopteret var på vei til Mamba Sports Academy i Thousand Oaks i California. Ifølge Ventura Country Star skulle Kobe Bryant trene Giannas basketlag i en turnering søndag.

Bryant har trent datterens skolelag siden han la opp i 2016.

Gianna Bryant

Datteren til Kobe Bryant, 13 år gamle Gianna Maria-Onore Bryant, omkom også i helikopterstyrten. Hun var den nest-eldste av Bryant og kona Vanessa Laine Bryants fire døtre.

Ifølge CBC News uttalte Kobe Bryant i 2018 at hans datter var talentfull nok til å bli profesjonell basketballspiller en gang i fremtiden. Bryant antok at datteren var den som ville bære basketball-arven videre i familien. På grunn av dette ga Bryant henne kallenavnet «Mambacita», med utspring i sitt eget kallenavn «Black Mamba».

OMKOM: Far og datter ble flere ganger sett sammen på basketballkamper. Begge omkom søndag på vei til datterens turnering. Foto: Mark Blinch / The Canadian Press

John Altobelli, Keri Altobelli og Alyssa Altobelli

En venninne av Gianna fra Mamba Academy, Alyssa, var også med i helikopteret som styrtet. Alyssa og Gianna spilte på samme lag, og var på vei for å spille kamp søndag ettermiddag, ifølge Buzzfeed News.

Alyssa var yngstedatter i familien. Hun var om bord sammen med sine foreldre John og Keri Altobelli. Ifølge OCCs hjemmesider etterlater familien seg to barn, en sønn og en datter.

Avdøde John Altobelli (56) var baseball-trener for Orange Coast College (OCC)-laget i Costa Mesa, California. Han har vært trener og lærer ved skolen i 27 år. I 2019 ble han utnevnt til «National Coach of the Year» av den amerikanske foreningen for baseball-trenere.

Sportsdirektøren Jason Kehler ved OCC minnes den omkomne treneren på skolens offisielle hjemmeside:

«Det er vanskelig å uttrykke med ord hva dette tapet betyr for skolen. John var en enorm trener og en enda bedre venn. Dessuten var han en fantastisk mentor for alle studentene og utøverne som han trente og underviste. Han behandlet dem som familie og hans ettermæle vil leve for alltid.»

MISTET LIVET: Familien har bekreftet at Orange Coast College-trener John Altobelli omkom i helikopterulykken sammen med sin kone og datter. Foto: Orange Coast College

Christina Mauser

Også Christina Mauser var om bord på helikopteret. Det bekrefter hennes mann Matt Mauser på Facebook:

«Mine barn og jeg er sønderknuste. Vi har mistet vår vakre kone og mor i dag i en helikopterulykke. Vi ber om at vårt privatliv respekteres. Tusen takk for all deres omsorg, det betyr så mye», skriver han.

Christina Mauser var assistenttrener på Mamba-akademiets basketballag, ifølge Buzzfeed News. Hun hadde tre barn sammen med ektemannen.

Ordføreren i Costa Mesa, Katrine Foley, har også uttalt seg om tapet av Mauser på Twitter.

Sarah og Payton Chester

De siste passasjerene om bord var Sarah Chester og hennes 13 år gamle datter, Payton. Også Payton var basketballspiller.

Til NBC News har Paytons bestemor uttrykt sin sorg over tapet. Hun sier at helikopterturen var en grusom og tilfeldig ulykke, og at datteren og barnebarnet nesten alltid dro med bil.

Ara Zobayan

Den niende og siste omkomne i helikopteret var piloten Ara Zobayan. Ifølge det amerikanske luftfartstilsynet fikk han helikoptersertifikatet i 2007. Zobayan hadde lang erfaring som pilot, og skal ha hatt tillatelse til flygning etter instrumentflygeregler (IFR). Dette innebærer tillatelse til å navigere etter instrumenter, og gjør at man kan fly i mer utfordrende vær.

Det er ikke kjent hva som forårsaket den fatale styrten, men ulykken vil bli etterforsket.

På en pressekonferanse søndag kveld uttalte imidlertid sheriff Alex Villanueva til CNN at etterforskningen kan komme til å ta lang tid.

– Det er et logistisk mareritt fordi det ikke er noen enkelt tilgang til krasjstedet, sa han og la til at undersøkelsene også ble vanskeliggjort av mennesker som strømmet til stedet og de nærliggende boligområdene.

MINNES: Mennesker har samlet seg over hele verden for å minnes den kjente basketball-helten. Foto: Johannes Eisele / AFP

Publisert: 27.01.20 kl. 21:55 Oppdatert: 27.01.20 kl. 22:06

