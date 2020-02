HAR TESTET POSITIVT: Robel Fsiha (til venstre) jubler for EM-gullet i terrengløp i desember i fjor, mens Jenny Fransson poserer med sin bronsemedalje fra forrige sommer-OL. Foto: AP og TT

Svensk kommentator etter dobbelt dopsjokk: – Det er absurd

Sverige er rystet av to dopingsaker på fire dager. Aftonbladets sportskommentator Mats Wennerholm (64) beskriver det som at den svenske antidoping-glorien er i ferd med å falme.

– Jeg synes svensker ofte setter seg på sin høye hest når det gjelder doping, og nå får man det i ansiktet. Svensker skal skylde på alle andre, forsvare seg, finne unnskyldninger, og personlig liker jeg ikke det i det hele tatt. For det er sjelden unnskyldninger når det gjelder doping, sier den mangeårige sportskommentatoren med blant annet friidrett som fagfelt.

Drøyt fem måneder før sommer-OL i Tokyo kjenner svensk idrett på smaken av skandale: Først testet bryteren Jenny Fransson (32) positivt på det anabole steroidet metyltestosteron, deretter ble terrengløper Robel Fsiha (23) utestengt fra organisert trening og konkurranser etter at han i en prøve tatt i november fikk påvist spor av ulovlige midler i kroppen.

Fransson tok bronse i Rio-OL for fire år siden og er tidligere verdensmester. Fredag kveld ble også B-prøven hennes kjent positiv, og det har vakt oppsikt at en svensk medaljekandidat i Tokyo ikke er blitt testet de siste fire månedene. I sin kommentar fastslår Wennerholm at det ikke engang kunne skjedd i Russland.

– Det er veldig merkelig. Det skal ikke skje med et medaljehåp i OL når lekene er så kort unna. Da skal man testes mange ganger, minst en gang i måneden. Det svenske idrettsforbundet skylder på ressurser, men det høres ut som en billig forklaring. Skal vi ha troverdighet som idrettsnasjon, kan man ikke tillate at man ikke er dopingtestet på dette nivået. Det er absurd, sier Wennerholm til VG.

Terrengløper Robel Fsiha ble svensk statsborger i 2018. Han kom til Sverige fra Eritrea i 2013 og ble europamester i desember i fjor. I samme løp ble norske Filip Ingebrigtsen nummer 12, mens lillebror Jakob Ingebrigtsen vant U20-klassen:

– Det er et nytt problem innen friidretten. Mange kommer fra kulturer der antidoping ikke står høyt på agendaen. Jeg vet at friidrettsforbundet har trykket opp antidoping-brosjyrer på flere språk, ment til dem som søker seg til friidretten. Men det er lett å trykke en brosjyre og tenke at man har gjort sitt. Det må følges opp nøye, spesielt de som står de aktive nærmest – trenere og klubber, mener Mats Wennerholm.

Han tror de svenske holdningene som har vist seg i disse sakene, der han mener «glorien er falmet», ikke ville vært ulike i Norge.

– Absolutt. Norge og Sverige er ganske like når det gjelder synet på doping, og er blant landene som ser hardest på det, sier Aftonbladets sportskommentator.

– Det er klart at dette er problematisk for bildet av svensk idrett. Det er uheldig, noe annet går ikke an å si. Vi prater om en OL-medaljør og en europamester. Det er ikke hvem som helst som ender der. Det er litt bekymringsverdig, sier dopingjegeren og WADA-grunnleggeren Arne Ljungqvist til Aftonbladet.

Det svenske friidrettsforbundet har foreløpig ikke ønsket å si hvilket forbudt stoff som ble funnet i prøven til Fsiha.

– I svensk friidrett kjenner vi i dag på et stort alvor og en stor sorg. Men vi er også fast bestemt på å fortsette kampen for en ren idrett. Den kamper pågår dag og natt, og det finnes ingen annen vei enn å fortsette å kjempe mot doping, sier Johan Storåkers, leder i Svensk Friidrott.

Publisert: 07.02.20 kl. 23:06

