Ulvang med brannfakkel om den norske idrettsmodellen: Får ikke støtte

Vegard Ulvang (46) mener den norske skimodellen ikke er bærekraftig mens den amerikanske måten med idrett og utdanning er fremtiden. – Nei, sier statsråd for høyere utdanning Henrik Asheim.

I Norge satser mange på langrenn med støtte fra foreldrene, studielån, oppsparte midler og klubb før noen få får plass på landslaget. I USA satser mange på idrett på en høgskole hvor de kan få stipend og sponset utdannelse og trening.

I et stort intervju med Dagens Næringsliv sier leder av langrennskomiteen i FIS (Det internasjonale skiforbundet) og tre ganger OL-vinner Vegard Ulvang at han tror den amerikanske modellen er den som vil være best i fremtiden.

– I Norge går det omtrent ikke an å kombinere toppidrett med studier. Norges styrke har alltid vært at vi har mange skiløpere. Ryggraden i norsk idrett er klubbkulturen, frivilligheten. Men dette kommer ikke til å vare, sa Ulvang til Dagens Næringsliv og la til:

– Den norske modellen er ikke bærekraftig.

VG snakket med Vegard Ulvang tirsdag. Han mener den norske modellen åpenbart leverer gode resultater nå, noe også ekstrem norsk dominans i Ski Tour 2020 viser, men han er usikker på hvor god den er i fremtiden. Han hyller frivilligheten, også kalt «den norske dugnadsånden». Skitoppen er imponert over det han ser i Oslo, hvor han selv bor. Han ser folk som står på. Men han er usikker på om det vil fortsette inn i evigheten.

– Hovedårsaken til at Norge er gode i sport i forhold til folketallet er at vi har idrettslag med frivillige trenere og foreldre uten lønn. De serverer diamanter til landslagene. Men det forutsetter at det er foreldre som jobber til klokken 16. Drar hjem for en kjapp middag, så drar rett på trening med ungene, sier Ulvang til VG.

Han snakker ikke bare om ski, men norsk idrett generelt. Han mener å se en mer kontinental trend hvor foreldre jobber til klokken 18–19.

– Hvem skal ta seg av idretten da? I byene ser vi at lag og klubber ansetter unge trenere, sier Ulvang.

Vil gi 20 til 25-åringer et godt tilbud

Skitoppen understreker at det er viktig å tenke på fremtiden, og vil være i forkant. Han har sans for den amerikanske modellen med universitetslag, for at de mellom 20 og 25 år skal ha et sted å satse frem til de evenuelt blir gode nok til å komme på et landslag. Slik at man ikke mister dem underveis.

– Vi har typer som Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo, som går rett fra junior og inn på landslaget, men de fleste i Norge er nest best og trenger et sted å bygge seg opp fra de er 20 til 25 år. Derfor har jeg sans for det amerikanske systemet med universitetslag, hvor de trener, konkurrerer og studerer, sier Ulvang.

Han tror det vil være betalingsvilje blant mange for å være en del av et universitetslag i Norge.

– Hvorfor kan ikke universitetene i Norge ha et fotballag, basketballag, skilag og så videre? Med samlinger som er tilpasset studiene. Jeg etterlyser offensiv tilrettelegging, sier Ulvang.

Vidar Løfshus har studert og gått på ski i USA, han var også sprintlandslagstrener der, før han ble landslagstrener og landslagssjef i Norge.

– Det er en drømmetanke som ikke lar seg gjennomføre i Norge. Men jeg hadde jublet i taket om det skjedde. Da måtte det skje en fullstendig holdningsendring. Universitet og høgskoler måtte brukt budsjettene sine på en helt annen måte. I tillegg er det privat finansiert, sier Løfshus til VG.

SKITOPPER: Både Vidar Løfshus (t.h.) og Knut Nystad har bakgrunn fra amerikanske universitet. Senere ble de smøresjef og landslagssjef for de norske langrennsløperne. Her under OL i Sotsji i 2014. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han mener Ulvang kaster opp en viktig brannfakkel.

– Om vi fortsatt skal være en av verdens beste idrettsnasjoner, så må vi tenke nytt, sier Løfshus.

Statsråden har tro på frivilligheten

Statsråd for høyere utdanning Henrik Asheim (Høyre) ser ikke for seg den amerikanske modellen i Norge.

– Nei, jeg gjør ikke det, sier Asheim til VG.

VG møtte ham mellom møter på en regjeringskonferanse i Oslo forrige uke.

– I USA er det skolene og universitetene som driver idretten. Slik er det ikke i Norge, her er det frivilligheten som gjør det. Det vi også ser i USA er at det er prestisje i å tiltrekke seg de beste, og det koster penger å studere. Ingen av de tingene har vi i Norge, sier Asheim til VG og fortsetter:

– Vi har ikke UIO (Universitetet i Oslo) Champions som et lag, og det er en grunn til det, for vi har fotballag og andre idretter som er knyttet til lokale lag. Jeg forstår utfordringene Ulvang løfter, men jeg tror den dugnadsånden vi har i norsk idrett har vist seg å være veldig god, sier Asheim.

STATSRÅD FOR HØYERE UTDANNING: Henrik Asheim fra Høyre. Foto: Vidar Ruud

Han ser ikke for seg at staten går inn og betaler for noen studieplasser, hvor noen skulle satset på idrett med mål om å bli landslagsutøver.

– Det hadde ikke vært en god løsning. Det vi gjør fra statens side er å støtte breddeidretten sammen med dugnadsånden. Når det kommer på et sånt nivå, så er det ikke statens rolle å plukke ut 50 eller 100 mennesker som vi skal gi et stipend for at de skal utdanne seg og drive med idrett. Det er ikke det vi trenger, sier Asheim.

– Er du bekymret for dugnadsånden i Norge?

– Helt ærlig så er jeg ikke det. For alt i alt når jeg besøker lokalsamfunn, så er det en glede i seg selv for folk å bidra med frivillighet. Jeg mener heller vi skal jobbe for at den ikke forvitrer enn at vi skal erstatte den, svarer Asheim.

Han mener den norske idrettsmodellen bidrar til at folk må ta ansvar.

–Jeg er veldig kritisk til at staten skal gå inn og overta ansvaret på alle disse områdene. Det er mange talenter som kommer opp og frem, sier Asheim.

Statsråden sier at tanken om å erstatte den norske idrettsmodellen er helt nytt for ham. Asheim mener Lånekassen og Olympiatoppen bidrar til at det er enklere å kombinere utdanning og idrett.

– Er det et politikeransvar å legge til rette for toppidretten i Norge?

– Vi har et delansvar, men toppidretten har et ansvar for å tilrettelegge for sine utøvere å gi dem mulighet til å utdanne seg. Det handler om dialog med institusjonen om innleveringer og eksamen. Og det er et individuelt ansvar: Vil du satse, må du tilpasse det til utdanningen, svarer Asheim.

– Så dyrt at folk slutter

Tidligere smøresjef for de norske langrennsløperne Knut Nystad fikk stipend ved et universitet i Vermont og satset på friidrett, terrengløp og ski mens han tok en bachelorgrad. I 12 år var han trener i Denver hvor han tok en mastergrad.

Han forteller at universitetene i USA setter av midler til idrett. Men langt fra alle får stipend, og da blir det dyrt.

– Det som er skjedd i USA er at ting er profesjonalisert, men folk syns det er så dyrt at de slutter. Jeg har kontakt med folk i Utah, programmene der er blitt veldig dyre for klubbene, sier Nystad til VG.

Nystad trekker frem golfspiller Viktor Hovland og alpinist Leif Kristian Nestvold-Haugen som eksempler på nordmenn som har lyktes gjennom collegesystemet i USA. Den tidligere smøresjefen tror ikke den amerikanske idrettsmodellen er noe for Norge, selv om den passet ham veldig godt.

– Du må levere på skolebenken for å få lov til å levere på idrettsbanen. Studentmesterskap i svømming, golf, friidrett, amerikansk fotball, ishockey, basketball og baseball er viktig for dem. Rekrutteringen til klubbene kom fra college. Men utdanning i USA er dyrt. Det vi kan lære fra USA er å til rette bedre for å satse på både utdanning og idrett, sier Nystad.

