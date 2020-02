FOR BALANSENS SKYLD: Anders Mol (t.v) er glad for at fysioterapeut Lars Haugvad og sandvolleymakker Christian Sørum fungerer godt som «nøytralisatorer» i «Team Mol» foran Tokyo-OL om fem måneder. Foto: Trond Solberg

Sandvolley-Mol om farens dobbeltrolle: – Det er ikke alltid så heldig

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Familien til Anders Mol (22) styrer alt han og makker Christian Sørum (24) gjør før de skal innfri favorittstempelet i Tokyo-OL. Sandvolleystjernen innrømmer at han må passe seg for ikke å miste forholdet til faren – treneren Kåre Mol.

– Det er greit med litt familie. Men det kan ikke bli for mye, sier Anders Mol foran en lett treningsøkt ved Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo tidligere i februar – én dag etter at han og Christian Sørum er kommet hjem fra en fem uker lang treningsleir på Tenerife.

Senere i intervjuet kommer Anders Mol mer inn på hva han blant annet legger i «det kan ikke bli for mye». På spørsmål om sandvolleyfamilieforetaket Mol stort sett er av det gode, svarer han «ja», men det er et men – «et stort men»:

– En mister litt familietiden, og den far/sønn-relasjonen. Det er nesten slik at jeg nå ser pappa mer som trener enn som den pappaen, sier han med trykk på «den».

– Det er ikke alltid så heldig. Man må passe på at det ikke bikker og går for mye ut over vårt forhold som far og sønn. Det er fort gjort når vi kommer så tett på, tilføyer han.

Anders Mols far og OL-favorittenes trener Kåre Mol forlot Tenerife en stund før de to. Men ansvaret for gullguttenes ve og vel forble i familien. Nemlig ved mor Merita Berntsen Mol og hennes bror, altså Anders’ onkel, Jetmund. Merita har ifølge ektemannen Kåre en 20 prosent stilling i familiebedriften, som mental coach. Jetmund er assisterende trener, i 70 til 80 prosent stilling.

– Hovedgrunnlaget er lagt i familien Mol, sier Olympiatoppens «primærkontakt» mot sandvolleyball, håndballandslagets tidligere sjeftrener Marit Breivik.

Før hun tilføyer «pluss familien Sørum», fordi «Team Mol» uten Christian Sørums familie neppe ville vært en internasjonal sandvolleysuksess.

Anders Mol og Christian Sørums sparringpartnere i sanden er Hendrik Mol (25) og Mathias Berntsen (24). Henholdsvis storebror og fetter, altså sønn av Kåre og Merita,og Jetmund Berntsens sønn.

I tillegg kan det nevnes, som Kåre Mol og Anders Mol også gjør, at «en nummer tre er på trappene»: Kåre Mol og Merita Berntsens sønn Markus (17) – som spilte sammen med Christian Sørum i verdensserien i Oslo i fjor høst.

Sønnenes alder og antallet tatt i betraktning, er det fristende å sammenligne «Team Mol» med «Team Ingebrigtsen». Med en viktig forskjell.

– Det er egentlig bare Christian (Sørum) som er adoptert utskudd, sier Kåre Mol.

Han og Merita har også ungdomsskolebarna Melina og Adrian på hjemmebane.

Kåre Mol påpeker at de «leter etter» flere utenfra, og mener at de – familieforetaket Mol – ikke er som Team Ingebrigtsen. På den annen side er ikke Anders Mol sen om å sammenligne faren med «Team Ingebrigtsen»s familieoverhode, far og trener Gjert Ingebrigtsen.

– Det er mange likheter. Han er i hvert fall like stresset som Gjert. Når vi går på banen, er han dobbelt så stresset som oss. Men det viser bare lidenskap. Han har en drøm om å få til dette, sier han og ler hjertelig.

– Kåre Mol er volleyball 24 timer i døgnet, slår Olympiatoppens assisterende toppidrettssjef og sommeransvarlige Marit Breivik fast.

Anders Mol understreker at han kjenner det er godt å kunne ta inn nøytrale folk i laget. Selv om Christian Sørum «på en måte» er adoptert, er han i likhet med fysioterapeut Lars Haugvad en slags «nøytralisator». De er bra å ha for familiebalansens skyld.

MANGE BALLER I LUFTEN: Anders Mol (t.v) og Christian Sørum er verdens beste sandvolleyball-par og favoritter til å vinne OL-gull – fem måneder før sommerlekene i Tokyo. Bildet er fra Olympiatoppens toppidrettssenter i midten av februar. Foto: Trond Solberg

– For min del har det gått veldig bra. Jeg tror fordelen ved å være så nær er at det er lett å være ærlig med hverandre. Du må ta «det» der og da. I toppidretten må man ta opp det man vil skal bli bedre, sier Christian Sørum.

Han skulle ønske han kunne sett sin familie oftere, slik Mols får sett sin. Men sånn er det.

Det er også slik at mamma Merita som samtalemakker spiller en viktig rolle med hensyn til «balansen», som er et ord Anders Mol ofte tar i bruk.

– Hun balanserer alfahannene i gruppa, som er Jetmund og pappa. Hun drar i bremsen for oss, og stiller spørsmålene «er dette lurt, har ikke dere trent nok nå?». Hun er er viktig motpol mot de to som liksom skal bestemme alt, mener han.

Mol og makker Sørum utdyper:

– Hun kan være en som spør om mer dype ting, som vi ikke har rom for eller vil snakke med trenerne om.

– Hva kan det være?

– Det kan være ting vi irriterer oss over, og vi kan diskutere med henne og finne en løsning for. Vi må ha et liv oppe i dette, slik at vi ikke blir låst inne i volleyballboblen hele tiden.

Kåre Mol sier det slik:

– Mental trening foregår under hver eneste treningsøkt. Man vet aldri når det dukker opp «caser», og det er viktig å ha inn feminine verdier i tillegg til prestasjoner, sier Kåre Mol.

Han bruker også «moderlige verdier» for å beskrive hva kona Merita tilfører gullguttene Anders Mol og Christian Sørum.

– Hun balanserer livet for dem, sier han.

– Hva legger du i «feminine verdier»?

– Prestasjonsjag kan ta over livet. Det gjelder å finne en balanse. Livet består av så sykt mye mer, svarer Kåre Mol.

