ETTER OPERASJONEN: Silje Norendal i sykesengen i Colorado i natt. Foto: Privat

Silje Norendal operert i natt: Komplisert brudd i leggen

Silje Norendal (26) pådro seg et komplisert brudd i leggen under oppvarmingen til US Open. Norges snowboard-stjerne ble operert i natt.

– Silje har det etter forholdene bra, men er så klart skuffet og lei seg. Hun gledet seg veldig til å konkurrere i X Games Hafjell neste uke. Hun er i trygge hender og vi er i tett dialog med helseteamet på Olympiatoppen, sier landslagssjef Per Iver Grimsrud via Brettforbundets pressekontakt for snowboard, Matias Rosso.

Landslagets fysioterapeut Stian Solberg er sammen med Silje Norendal i Vail i Colorado.

– Silje pådro seg et komplisert brudd i leggen, og ble operert på sykehuset her i Vail kort tid etter skaden inntraff. Operasjonen gikk bra, sier Stian Solberg.

Han tilføyer at hun må oppholde seg på det lokale sykehuset noen dager før hun kan reise tilbake til Norge. Solberg sier også at Silje Norendal vil miste resten av konkurransesesongen.

FØR BRUDDET: Silje Norendal under trening i US Open i Vail, før hun pådro seg bruddet i leggen etter slopestyleløypens siste hopp. Foto: Brettforbundet

Silje Norendal hadde sett frem til det tradisjonsrike og prestisjefylte snowboard-arrangementet i Colorado etter at hun før jul pådro seg en skulderskade etter et hopp i Big Air i Kina.

Foran semifinalen i Vail onsdag kveld norsk tid var hun uheldig igjen.

Etter det siste hoppet i slopestyleløypen landet hun slik at hun pådro seg det som blir karakterisert som et komplisert brudd i leggen.

Silje Norendal gjorde comeback i Dew Tour i Copper Mountain i Colorado for tre uker siden. Da ble hun nummer syv i slopestyle. Helgen etter tok hun en gledelig 2. plass i verdenscupens slopestylekonkurranse i Calgary. Etter US Open i USA ventet for henne sesongens høydepunkt, X Games i Hafjell 7. og 8. mars.

For tre år siden vant hun enda et X Games gull der, da i Big Air etter en liten nedtur i slopestyle dagen før. Nå får hun ikke sjansen til å vinne sitt femte X Games-gull.

Før og etter OL i Pyeongchang for to år siden ymtet Silje Norendal om at det kunne være hennes siste. Kort tid senere endret hun mening og bestemte seg for å satse mot Beijing-OL i 2022.

For noen dager siden meddelte hennes forlovede, ishockeylandslagets veteranback Alexander Bonsaksen (33), på Instagram at han har undertegnet en ny toårs kontrakt med den finske toppserieklubben KooKoo.

Alexander Bonsaksen er for tiden satt ut av spill på grunn av en kneskade.

Om mulig landslagsspill til våren i den VG +-sendte VM-oppkjøring, og mesterskapet etter, svarer Bonsaksen at han ser for seg å bidra dersom kneet holder.

– Jeg må telle opp etter sluttspillet. Men det kommer jo et viktig landslagsår med et nytt VM og selvfølgelig en enda viktigere OL-kvalifisering i august. 2022 i Beijing kan bli min siste OL-sjanse, uttalte Silje Norendals kommende ektemann.

