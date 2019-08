HØYT OPPE – HULL I TAKET: Snowboarder Mons Røisland (22) inspiserer hoppbakken laget til «Big Air»-konkurransen i X Games – over og inn i Telenor Arena på Fornebu. Foto: Terje Bringedal

X Games-stjernen om hoppet i Telenor Arena: – Mer skummelt og spennende

FORNEBU (VG) Snowboard-esset Mons Røisland (22) innrømmer at han er spent på hva som venter i det han fra et skyhøyt stillas raser gjennom taket og inn mot «Big Air»-hoppet som plutselig dukker opp under det i Telenor Arena.

– Det er uvanlig ikke å se hoppkanten, landingen og publikum. Det blir spennende, og jeg gleder meg, sier Mons Røisland der han første gang står på toppen av «hoppbakken» som er bygget til X Games i Telenor Arena på Fornebu.

Arrangøren av actionsport-evenementet har reist et stillas som rager 42 meter over bakken, utenfor den opprinnelige fotballarenaen ved den gamle hovedflyplassen. Det forsvinner nærmest under taket, for så å ende i hoppet og landingen – eller unnarennet – foran tribunene innendørs.

På det bratteste er hellingen i tilløpet 52 grader, mot det planlagte 45 grader og «vanlige» 37 til 38 grader. Fra toppen ser det ut som om Mons Røisland først vil risikere å skalle i stålbjelkene under taket, og deretter det samme i takkonstruksjonen over kulen.

PÅ KANTEN: Mons Røisland mellom hoppkanten og kulen – og foran Big Air-stillasets in-run (tilløp) i Telenor Arena. Foto: Terje Bringedal

– Det er mye brattere, med x-faktorer som gjør det mer skummelt og spennende, sier han om forskjellene mellom utendørs og innendørs i OL-grenen «Big Air».

– Det er nok en høyere risiko her enn ute i bakken. Men du må kjenne deg selv og dine egne begrensninger, tilføyer Mons Røisland.

Røisland og freeski-kjører Øystein Bråten (24) har vært to uker på snø i sveitsiske Saas-Fee for å forberede seg til X Games Norway lørdag. Da Bråten tok OL-gull i slopestyle i Pyeongchang for halvannet år siden, ble Røisland offer for «mitt livs verste krasj» under oppvarmingen til slopestylekonkurransen i snowboard.

Mons Røisland, som har vunnet slopestylebronse i X Games to ganger, var ikke helt klar da han tre måneder senere sa ja til «Big Air» i X Games utendørs på Fornebu i mai 2018. Han falt i alle sine tre forsøk i kvalifiseringen. Hele forrige sesong holdt han seg unna stillashoppingen.

Mons Røisland, som har levd av sporten i fire til fem år, vedgår at det å konkurrere i snowboard «definitivt» innebærer høy risiko. Japaneren Takeru Otsaka (18) vant her i fjor og X Games i Aspen i januar i år. Nå har han måttet takke nei på grunn av en kneskade. Lørdagens Big Air-favoritt Mark McMorris (25) fra Canada ble alvorlig kvestet for to og et halvt år siden. Norges supertalent Marcus Kleveland er på vei tilbake etter å ha knust kneskålen før jul i fjor. «Veteran» Ståle Sandbech (26) foretrekker kjøring i guds frie natur fremfor spektakulære sprell fra stillas.

Silje Norendal (25), som tok sitt fjerde X Games-gull da hun vant Big Air i Hafjell i mars 2017, har de siste ukene prioritert trening og verdenscup på snø i New Zealand.

Likt for kvinner og menn: 180.000 for 1. plass X Games i Telenor Arena lørdag 31. august byr på Big Air snowboard og ski, skateboard og tre varianter av Moto X. Prispengene er likelydende for kvinner og menn. 1. plass: 180.000 kroner (20.000 dollar) 2. plass: 112.500 3. plass: 67.500 4. plass: 27.000 5. plass: 18.000 6. plass: 9000 «Best trick» Moto X har 180.000 for 1. plass, mens «quarterpipe» og «best whip» har premiebonusene 135.000 for 45. 000 for 1. plass.

– Snowboard er fortsatt relativt nytt og utviklingen på en måte uendelig. Det er en del skader fordi folk har dratt strikken litt langt og pushet et allerede høyt nivå, sier Mons Røisland.

På spørsmål om førstepremiebonusen på 180.000 kroner bidrar til nettopp det, svarer han nei. Det er X Games-statusen som er viktigst; «navnet, den største konkurransen med det høyeste nivået».

– Det er den kuleste og feteste medaljen å ta med hjem. X Games er noe helt annet enn OL, som er hvert fjerde år – og kanskje gir mer publisitet. Men med X Games er det «følelsen», sier Mons Røisland.

– Er du med i OL om to og et halvt år?

– Ja, det håper jeg. Jeg skal ha revansj der.

