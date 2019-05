McEnroe til VG om storkampen: – Casper kommer til å være vettskremt

PARIS (VG) John McEnroe var 20 år da han vant sin første Grand Slam. Den amerikanske superstjernen tror Casper Ruud kommer til å bli vettskremt i møtet med Roger Federer.

John McEnroe er i Paris som ekspert for Eurosport. Han har ventet på at Casper Ruud (20) skal slå gjennom.

– Jeg så Casper for noen år siden, da syns jeg han spilte veldig godt på grus. Men så, jeg vil ikke si at han forsvant, men det så ut som han kjempet litt. Jeg er glad for å se at han har tatt spillet sitt tilbake, og at han har selvtillit. Gode ting kan skje for ham, sier McEnroe til VG og fortsetter:

– Om han kan slå Federer, dét er en annen historie, men dette er en stor mulighet for ham. Han har talent, så det blir spennende å se om han klarer å spille på sitt aller beste. Det blir en interessant kamp.

HOLDER KOKEN: Få har vunnet så mye som John McEnroe, nå er han i Paris som Eurosport-ekspert. Tidligere i mai spilte han en showkamp på lag med Kim Clijsters (t.v.) i London. Her takker han Martina Navratilova for kampen. Foto: Steven Paston / PA Wire

McEnroe er en av de aller største i tennis, han vant ni Grand Slam-titler fra 1979 til 1984, French Open, samt Wimbledom og US Open i 1984.

– Det beste noen gang

VG møtte tennislegenden like ved Roland Garros-anlegget torsdag morgen. Han snakket på inn- og utpust om nordmannen og sa: «Cæææsper».

Den amerikanske tennisrebellen og mesteren tror Ruud virkelig kommer til å kjenne trykket på bane to, Court Suzanne-Lenglen, i 13-tiden fredag. I Norge vises kampen for øvrig på TV Norge og Eurosport.

– Når man er barn så tenker man på å spille mot forbildene sine. Dette er det beste noen gang for ham. Casper kommer selvfølgelig til å være vettskremt i begynnelsen, men det er en del av det. Så får han se hvordan han takler å spille med mye publikum, sier McEnroe til VG.

– Har du et råd til en 20-åring som skal spille den største kampen i sin karriere mot Federer?

– Det er det man drømmer om. Hvilken bedre situasjon kan man være i enn å spille mot Roger Federer? Og det er bedre enn å møte ham i Wimbledon, for å si det sånn, svarer McEnroe.

Hvem har fått den største kampen av far og sønn Ruud?

Federer har spinnville 20 Grand Slam-triumfer. «Bare» en av dem i French Open, men hele åtte i Wimbledon.

– Vil få publikum mot seg

Belgiske Kim Clijsters er også en del av stjernelaget til Eurosport. Hun tok fire Grand Slam-titler i sin karriere, i tillegg vant hun French Open i double.

– For meg var det en utrolig opplevelse å få spille mot mine barndomshelter. Det er en opplevelse som følger deg gjennom hele karrieren. Casper må prøve å nyte det, og samtidig forsøke å vise hva han er i stand til, sier Clijsters til VG.

Og en ting må Ruud være forberedt på ifølge den belgiske stjernen.

– Han vil få publikum mot seg. Men det er en del av det å spille på en av hovedarenaene og mot Roger Federer, sier Clijsters.

Ruud var avslappet og i godt humør da han trente torsdag.

– Jeg gleder meg til kampen. Det er en drøm for meg å møte Federer, sier Ruud.

Det er 20-åringens første 3. rundekamp i en Grand Slam, han slo Matteo Berrettini i forrige kamp. I sommer er han også invitert til Wimbledon, uten å spille kvalifisering.

Publisert: 31.05.19 kl. 06:31