Pappa Ruud med Djokovic-stikk før stjernemøte: – Har ingen planer om å være på noen utesteder

Tirsdag er det klart for Casper Ruud-comeback på grusen i Østerrike mot verdenstreer Dominic Thiem. Far og trener Christian Ruud er sikker på at det ikke blir noen ny «Djokovic-skandale».

– Vi ble testet i går, og så holder vi avstand og bruker maske. Så de er veldig forsiktige her. Og så har vi ingen planer om å være på noen utesteder, sier Christian Ruud til VG dagen før sønnen skal i aksjon for første gang på et halvt år.

Det har nemlig rast rundt verdensener Novak Djokovic (33) den siste tiden etter et uheldig utestedbesøk. Serberen valgte tidligere i sommer å arrangere sin egen turneringsserie – «Adria Tour» – i flere forskjellige europeiske storbyer. Men turneringen fikk en brå slutt da både Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki og Djokovic selv testet positivt for covid-19 under arrangementet i Kroatia.

Da det i tillegg ble lekket en video av tennisstjernene som festet med nærkontakt på et utested var skandalen et faktum.

– Vi har selvsagt fått med oss det som skjedde. Han har vært ydmyk på at han gjorde en feil, og i ettertid ser han nok at mye skulle vært gjort annerledes. Det kan nok hende at den turneringen kom litt for tidlig, sier Ruud om Djokovic-skandalen.

UFORSIKTIG: Slik takket Novak Djokovic og dobbelpartner Olga Danilovic for kampen etter duellen med Ana Konjuh og Borna Coric 19. juni. Noen dager senere testet både Djokovic og Coric positivt for covid-19. Foto: Zvonko Kucelin / AP

Kampene i Dominic Thiems turnering «Thiem’s 7» vil være blant de første siden Djokovic-finalen som ble avlyst 21. juni, men Ruud er ikke bekymret for noen lignende situasjon i Kitzbühel.

– Det er åtte spillere her, på et veldig stort anlegg, så det føles ganske trygt. Alle testet negativt søndag, og så blir det nye tester om noen dager. Tiltakene er bra, og jeg har ingen motforestillinger mot at denne turneringen skulle blitt arrangert, sier han.

Og i første kamp er det nettopp verdenstreer Thiem som venter Ruud jr.

– Det blir spennende og gøy å spille kamp igjen. Det blir jo en pangstart med tøff motstand, men jeg føler meg klar, sier Casper Ruud til Eurosport.

Thiem, som deltok i den mye omtalte turneringen til Djokovic, har den fordelen at han har flere kamper i kroppen. For Ruud vil det være første kamp siden 6. mars.

– Så det blir annerledes. Men han har vært her et par dager nå, og ser bra ut på trening. Thiem er en tøff motstander, men Casper skal være «fit for fight», sier pappa Ruud.

Han legger til at målet med turneringen først og fremst er å komme i gang igjen etter den lange coronapausen, men at «man alltid stiller opp for å prøve å vinne».

– Det er fem-seks topp 15-spillere her, så Casper er nok underdog, men ingen er uslåelige, sier han.

Casper Ruud ligger på 36. plass på verdensrankingen, og selv om han ikke vil klatre med seier over Thiem tirsdag, så ville det i alle fall vært et bevis på at han behersker å møte verdenseliten.

– Taktikken blir å serve bra. Thiem er aggressiv på begge sider, uten noen tydelige svakheter, så Casper må klare å presse han med forehanden. Det er lettere sagt enn gjort, men uansett resultat er det gøy å møte en av de beste i verden på grus, sier 47-åringen.

Kampen starter etter at Rublev og Truff er ferdig. Den begynner kl. 13. Se hele spilleplanen her.

NB! Grigor Dimitrov og Borna Coric skulle egentlig delta i Thiem’s 7, men står ikke lenger i spilleplanen etter å ha testet positivt på covid-19 under Djokovic’ turnering i juni. Hverken Dimitrov eller Coric har siden kommentert om de har testet negativt etterpå.

Publisert: 07.07.20 kl. 08:42

