MAMMA IGJEN: Marit Bjørgen med sønnen Marius i 2017. Nå har Marius fått en lillebror. Foto: Göran Bohlin

Marit Bjørgen er blitt tobarnsmor

Marit Bjørgen (39) og Fred Børre Lundberg (49) ble tobarnsforeldre lørdag. Lille Marius (3) har blitt storebror til en gutt.

Det bekrefter Lundberg overfor VG mandag, det var Adresseavisen som meldte nyheten først.

«Takk! Kan bekrefte at gutten kom på verdenscupsesongens nest siste dag, altså lørdag», skriver Fred Børre Lundberg i en tekstmelding til VG mandag ettermiddag.

Alt står bra til med mor og barn.

Det betyr at Bjørgen fødte to dager etter sin egen bursdag. Hun ble 39 år torsdag i forrige uke, og lørdag kom altså lillebror Bjørgen Lundberg.

Det er snart et år siden 39-åringen la opp etter en fantastisk karriere. Søndag (i går) var verdenscupsesongen over for denne gang. Johannes Høsflot Klæbo og Ingvild Flugstad Østberg ble sammenlagtvinnere.

Bjørgen vant verdenscupen sammenlagt fire ganger. Hun tok 18 VM-gull og åtte OL-gull.

– Gleder meg vanvittig

Det var i oktober i fjor at Bjørgen avslørte at hun og Fred Børre Lundberg skulle bli foreldre til nok et barn.

– Jeg gleder meg vanvittig, uttalte en lykkelig Bjørgen overfor KK den gang.

Siden ble det kjent at barn nummer to også er en sønn.

Den tidligere skidronningen har fra før av sønnen Marius (3) sammen med den tidligere verdensmesteren i kombinert.

I tillegg har Fred Børre Lundberg en sønn i slutten av tenårene.

Da Bjørgen ble gravid for første gang, var hun fortsatt en svært aktiv langrennsløper. Etter svangerskapet kom hun tilbake i sporet og kronet karrieren med et strålende OL i Sør-Korea.

25.03.19 12:54 Oppdatert: 25.03.19 13:29