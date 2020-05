SER FREMOVER: Johannes Høsflot Klæbo brukte coronaepidemien til å trene mer enn normalt i mars og april. Her fra samling i Frankrike i fjor. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Klæbo forberedt på alt: Trener mer enn planlagt

Etter at coronaviruset tok grep om Norge, har Johannes Høsflot Klæbo (23) trent mer enn planlagt.

Klæbo er bare 23 år, men går inn i sin fjerde sesong på landslaget. Siden han var ung har han og morfar Kåre Høsflot hatt en plan om hvordan han skal bli best. Så langt har det gitt tre VM-gull og tre OL-gull.

Den neste planen var VM i Oberstdorf neste år.

– Akkurat nå vet vi ingenting, men jeg håper. Det er ikke jeg som skal bestemme når og hvordan det skal arrangeres konkurranser, sier Klæbo til VG.

Han er forberedt på at VM ryker.

– Jeg tror det er viktig at vi som idrettsutøvere forbereder oss på at vi ikke har kontroll på hva som kommer til å skje konkurransemessig. Det viktigste vi kan gjøre er å trene som om det blir konkurranse, så får vi ta ting som de kommer, sier Klæbo og fortsetter:

– Om det blir to-tre verdenscuprenn, en hel sesong, uten publikum eller om de splitter menn og kvinner. Det viktigste jeg kan gjøre er å være fleksibel.

Foran Ski Tour i februar skadet Klæbo fingeren. Slik skjedde det:

Dette intervjuet er gjort i coronastil: på e-post. Pressetreff og andre aktiviteter hvor utøverne møter pressen er avlyst.

Endret treningsprogrammet

Da coronapandemien vokste seg større og verdenscupavslutningen i USA og Canada, samt en hel del showrenn, ble avlyst, tok morfar Høsflot tak. Det var ingen grunn til å la barnebarnet hvile selv om det ble ni seirer og fire 2.-plasser i verdenscupen sist sesong.

– Morfar har endret litt på treningsprogrammet, slik at jeg har trent mer i mars og april enn planlagt, sier Klæbo.

– Hva tenker du om corona og morfar, som jo er en eldre herremann?

– Vi har vel gjort slik de fleste andre har gjort, forsøkt å eksponert oss minst mulig sammen. Jeg har stort sett vært hjemme på Byåsen, og morfar har vært hjemme på Kolstad sammen med mormor, svarer 23-åringen.

LOKAL PRIS: Johannes Høsflot Klæbo og morfar Kåre Høsflot fikk pris under Idrettens hederskveld i Trondheim i 2018. Foto: Line Møller/VG

– De eldre er jo mer utsatt ved smitte, har du vært redd for morfar i denne perioden?

– Vi har vel alle kjent litt på usikkerhet i forbindelse med coronautbruddet. Når det gjelder morfar, så tror jeg at han har vært flink til å holde seg unna folk i disse tider.

Ble lei langrenn

Han vant verdenscupen sammenlagt to år på rad, før han endte på 2. plass bak Aleksandr Bolsjunov i år.

Sist sesong ble han lei. Skikkelig lei langrenn. Under Ski Tour måtte han ha en timeout før han slo tilbake.

Han lærte at han må ha det gøy for å prestere. Sammen med morfar bestemte han seg for at han passet best på sprintlaget sammen med Arild Monsen. Dermed ble det farvel til allroundlaget etter ett år.

– Morfar og jeg tror det passer meg bedre treningsmessig på sprintlandslaget. Sprintegenskaper er viktig på de fleste distanserenn i moderne langrenn, og da er vi opptatt av å forsøke å opprettholde disse egenskapene, sier Norges nye faste ankermann på stafettene.

Det blir ingen samlinger før sommeren er på hell. Kanskje ikke før til høsten. Men sammenlignet med mange andre idretter som skulle vært godt i gang med konkurransesesongen nå, har langrennsløperne god tid. Verdenscupstarten skal etter planen starte siste helgen i november.

Samboerskapet går veldig bra

Og med litt ekstra tid, så gjør han andre ting.

I sosiale medier kan man se at han prøver å ha det gøy når han og samboeren Pernille pusser opp litt i huset de kjøpte på Byåsen for snart et år siden.

– Vi har ganske god tid. Vi har ikke pusset opp så mye, bare malt opp noen rom. Nå som jeg har vært hjemme siden midten av mars, har vi virkelig fått kjenne på det å bo sammen. Og samboerskapet går veldig bra, sier Klæbo.

Men han er rask til å innrømme at han klarer seg ikke helt selv.

– Jeg skal innrømme at jeg fortsatt er avhengig av ganske mye hjelp. Og innimellom har jeg stukket hjem til mamma med skittentøy, og jeg har fått hjelp av pappa til å lage lunsj etter første økt på dager hvor det har vært hektisk, sier 23-åringen.

Om den kommende sesongen blir helt annerledes, så går det fint. Det store målet ligger lenger fremme.

– Det er vel ingen tvil om at hovedmålet er OL i Beijing 2022. Målet for kommende sesong er VM i Oberstdorf. Så får vi bare vente og se på om det blir noe av, sier Klæbo.

