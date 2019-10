Kommentar

Volden i fotballen: Skrekklisten er krystallklar

Fjellvettreglene er i full fart med å innta Ullevaal stadion. Men fortsatt er det grunn til å undres over om NFF-toppene innser alvoret i deres egen dokumentasjon.

Det er under en måned siden generalsekretær Pål Bjerketvedt gikk langt i å forsvare et system der NFF ordner opp på kammerset i voldssaker.

Da mente han at det formelt måtte være slik at det er opp til offeret å anmelde.

Der tok han feil.

Nå har forbundet kommet langt på veien til å erkjenne at «ingen skam å snu» kan være et godt prinsipp, også for fotballtopper.

Når president Terje Svendsen etter pressemøtet antydet at NFF har sovet i timen, og to utvalg skal hastebehandle hvordan voldsproblemene i fotball skal angripes, tyder alt på at det vil komme en systemendring.

Det er i tilfelle på skyhøy tid, og det fremstår pinlig for forbundstoppene at de ikke selv sørget for å ta initiativ til at alvorlige voldssaker selvsagt skal anmeldes til politiet.

På Ullevaal ble planene for arbeidsgruppene presentert, og det er blant annet positivt at det sees nærmere på samarbeid mellom fotballen og andre samfunnsaktører på en viktig arena.

Men det er fortsatt grunn til å spørre om alarmklokkene kimer høyt nok i korridorene på nasjonalarenaen.

Bjerketvedt snakker om at «det er grunn til å stille spørsmål» ved om straffeloven kan være brutt på norske fotballbaner, og at saker bør til politiet «hvis det er grunnlag for det».

Her har fotballens øverste ansatte sjef rom for å være betydelig mer offensiv.

Alt han trenger å gjøre er å lese forbundets egen dokumentasjon på saker som har vært oppe i doms- og sanksjonsutvalget, men som NFF beklagelig nok har latt stoppe der.

Da vil han fort oppdage at vi ikke snakker om «noen», i betydningen et par stykker eller noe sånt, men en rekke hendelsesforløp det bør herske null tvil om at hører hjemme hos politiet.

Du trenger verken å være rakett- eller politietterforsker for å slå fast at dette er kriminalitet:

Drapstrusler, kvelertak, slag i ansiktet, springskaller, slag med kjevebrudd som konsekvens, nedslagning av trener som medførte sykehusinnleggelse og en måneds sykmelding, skudd mot motspiller med softgun før kamp og sparking av en liggende motspiller i hodet.

Og dette er bare noen eksempler hentet fra Norges Fotballforbunds egen dokumentasjon.

Selvsagt skal arbeidsgruppene få tid på seg til å kartlegge status og meisle ut tiltak, men de bør ikke trenge mange timene på å skrote forbeholdene om alvorlighetsgraden rundt fotballens voldsproblem.

For dette handler ikke om stygge sklitaklinger.

Publisert: 21.10.19 kl. 23:51